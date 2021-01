Tecnicamente quella che state per leggere non è un’indiscrezione: non è una confidenza di un addetto ai lavori che preferisce rimanere anonimo, o un rumor affidato a Twitter. No, arriva direttamente da Xiaomi. Più o meno direttamente, visto che il membro di XDA che ha reso pubblico questo “indizio” ha dovuto scavare nel codice sorgente di miui.com per agguantarlo.

Così è venuto fuori che l’azienda orientale non è solamente al lavoro su Xiaomi Mi MIX 4 – lo è da tempo – ma anche su Xiaomi Mi Note 11, il che è invece una novità. Novità non suona come una sorpresa: sebbene prima d’ora non fosse circolato nulla sul suo conto, è palese come Xiaomi Mi Note 10, sul mercato da oltre un anno, avrebbe bisogno di una “rinfrescata” per il passo svelto con cui procede la tecnologia tascabile.

Xiaomi Mi MIX 4 and Mi Note 11 spotted on the HTML source code of https://t.co/cJ0k4vuM4Q Source : view-source:https://t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3 — the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2021

Di Xiaomi Mi MIX 4 invece si parla da mesi, e le molte indiscrezioni sul suo conto hanno alimentato l’attesa degli appassionati. Diverse fonti concordano sul fatto che potrebbe essere il primo prodotto Xiaomi a vantare una fotocamera frontale sotto al display, con i fornitori BOE e Huaxing che avrebbero già dato il via alla produzione industriale di OLED con fotocamera “integrata” per immetterli sul mercato nella seconda metà del 2021, in linea con la previsione di uscita di Xiaomi Mi MIX 4.

Casualità? Lo sapremo tra qualche tempo.