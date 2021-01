Dopo mesi di rumor, anticipazioni e indiscrezioni è giunto finalmente il momento di scoprire la nuova serie di flagship di Samsung. È in programma oggi alle 16:00 il Galaxy Unpacked 2021, un evento che a causa della pandemia legata al coronavirus si terrà in forma esclusivamente digitale.

Nel corso dell’evento scopriremo dunque se tutte le anticipazioni che vi abbiamo riportato nelle ultime settimane erano corrette, e faremo la conoscenza con Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, tutti dotati di connettività 5G e con tre o quattro fotocamere posteriori.

L’evento sarà trasmesso online su numerosi canali ma ovviamente vi invitiamo a seguire la nostra live, dove troveremo la collaudata coppia composta da Mikhael e Bernardo, che ci accompagneranno alla scoperta dei nuovi smartphone e delle altre novità che saranno annunciate oggi, commentando insieme a voi l’evento più atteso di questa prima parte del 2021.

Vi ricordiamo infatti che dovrebbero essere annunciate anche le nuove cuffie Samsung Galaxy Buds Pro e uno smart tag per tenere sempre sotto controllo le chiavi di casa, lo zaino o altri dispositivi che non offrono sistemi di localizzazione.

L’appuntamento è fissato per le 15:45 sul nostro canale YouTube, con i nostri conduttori che vi accoglieranno in attesa dell’evento e saranno pronti a rispondere alle domande che porrete attraverso il box dei commenti. Vi aspettiamo numerosi, impostate il promemoria e non prendete appuntamenti per quell’ora.