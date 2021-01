In questi giorni si parla molto di WhatsApp, soprattutto a seguito dei cambiamenti dei termini di servizio che hanno dato il via ad un gran numero di proteste da parte di utenti e siti specializzati, arrivando addirittura a costringere l’azienda a rassicurare gli utenti circa la non condivisione dei dati con Facebook.

Novità aggiornamento WhatsApp beta 2.21.2.2

In queste ore il team di sviluppo di WhatsApp beta ha rilasciato la versione 2.21.2.2 che contiene alcune novità per quanto riguarda il futuro della funzionalità delle “chat archiviate”. L’azienda sta sviluppando “Read Later“, ovvero un miglioramento della funzione sopracitata che dovrebbe offrire le stesse caratteristiche di adesso.

Nel caso non lo sapeste, una chat archiviata permette all’utente di non ricevere più notifiche da essa in quanto automaticamente silenziate. Proprio come le chat archiviate di oggi, Read Later sarà disponibile nella porzione alta della UI di WhatsApp, al di sopra di qualsiasi chat. Accedendo ad essa, un messaggio svela che “l’archivio è adesso read later” indicando inoltre che tutte le chat all’interno di questa sezione sono silenziate per ridurre le interruzioni.

L’app sembra permettere però di tornare ad utilizzare la vecchia funzionalità tramite un’apposita opzione da attivare all’interno delle impostazioni delle chat.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.21.2.2 è attualmente in propagazione sul Play Store di Google. Se fate già parte del programma di beta testing potete aggiornare l’app dal Play Store, iscrivervi al canale beta o installare manualmente l’APK scaricando il file da questo link di APK Mirror.