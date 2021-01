Nella recensione di Samsung Galaxy S20 Fan Edition siamo più volte rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità del prodotto di Samsung, soprattutto per quanto riguarda l’esperienza utente pulita e sempre al passo. In queste ore gli specialisti di DxOMark hanno messo sotto torchio la creatura del colosso sudcoreano per scoprire come se la cava dal punto di vista fotografico.

Prestazioni valide in foto e video

Samsung Galaxy S20 Fan Edition raggiunge un punteggio complessivo pari a 115, più o meno in linea con quello di Samsung Galaxy S20+ (118) ma decisamente distante da quello di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (126). Il device di Samsung si posiziona così in mezzo alla classifica, subito sotto a Huawei P30 Pro, uno smartphone ormai con qualche anno sulle spalle.

La sola componente fotografica raggiunge un punteggio di 119, il che anticipa le buone qualità dei sensori fotografici in termini di gamma dinamica, rendering dei colori, bilanciamento del bianco e qualità dei dettagli. Il sensore principale svela qualche tentennamento per quanto riguarda gli scatti al chiuso (le ombre sono poco dettagliate), così come in condizioni di scarsa illuminazione con rumore digitale e riduzione dei dettagli.

La gestione dei colori è decisamente uno dei punti di forza del terminale Android, con risultati che si avvicinano di molto a quelli offerti ad esempio da Samsung Galaxy Note 20, così come gli scatti in modalità ritratto anche se in alcuni casi sono ben visibili alcuni tentennamenti nel riconoscere gli oggetti in background rispetto al soggetto in primo piano.

Lato video, per DxOMark, Samsung Galaxy S20 Fan Edition si comporta come un normale medio gamma. Non sono presenti né grandi qualità né grandi deficit, sebbene siano riscontrabili instabilità per quanto riguarda l’autofocus e la limitata gamma cromatica.

In definitiva il comparto fotografico di Samsung Galaxy S20 Fan Edition se la cava piuttosto bene in quasi tutte le condizioni, ma se volete scoprire di più in calce alla news trovate la nostra video recensione e la recensione scritta.

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy S20 Fan Edition