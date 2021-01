La partecipazione di Samsung al CES 2021 – quest’anno giocoforza in versione esclusivamente virtuale – si è aperta sulle note di “The Voyage“, il nuovo suono aziendale della casa sudcoreana.

“The Voyage” di Samsung al CES 2021

Il CES 2021 si sta svolgendo proprio in questi giorni e un gigante del calibro di Samsung – la cui attenzione è inevitabilmente rivolta soprattutto all’evento Galaxy Unpacked in programma domani – non poteva certo perdersi una vetrina così prestigiosa.

Oltre ad aver illustrato le proprie idee per il prossimo futuro e il programma green “Galaxy Upcycling at Home“ per dare nuova vita ai vecchi smartphone, Samsung Electronics ha anche svelato il proprio nuovo brand sound “The Voyage”.

Pensando all’associazione Samsung-suoni, viene naturale pensare all’iconica suoneria “Over the Horizon” degli smartphone Galaxy oppure al suono – denominato “Beyond the Horizon” – emesso dai dispositivi del brand per la casa. Con “The Voyage”, Samsung ha scelto per la prima volta di parlare direttamente ai propri utenti attraverso il proprio suono aziendale.

Frutto di un lavoro certosino di ricerca condotto da sound designers e pensato per rappresentare l’identità del brand Samsung Electronics, “The Voyage” si presenta come una melodia semplice e si presta dunque a molteplici utilizzi.

Sempre al CES 2021, Samsung ha introdotto una nuova animazione del logo pensata per sposarsi col nuovo brand sound. Nel breve video a fine articolo trovate il risultato finale di questo connubio.

In questo modo, il produttore sudcoreano dice di voler comunicare in maniera più amichevole e fresca con i consumatori, con specifico riferimento ai Millennial e alla GenZ.

Un portavoce di Samsung Global Marketing Center ha dichiarato:

«Il senso dell’udito può stabilire una image awareness molto più rapidamente della vista o del tatto, ampiamente utilizzati in diversi settori, incluso quello dei beni di lusso. Samsung Electronics ha in programma di usare il proprio nuovo suono aziendale anche in discorsi sul brand emotionally-oriented per rafforzare l’immagine aziendale come giovane e divertente».

Per maggiori dettagli sulla nascita di “The Voyage”, potete visitare questo link.