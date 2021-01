Il team di sviluppatori di Soundcore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione ufficiale, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, così da supportare le nuove cuffie Liberty Air 2 Pro.

Ricordiamo che si tratta della companion app di questo popolare brand e grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra i vari sistemi di cancellazione del rumore, accedere all’equalizzatore (con 22 profili già predefiniti e la possibilità di inserirne altri personalizzati) e sfruttare la funzione di rumore bianco personalizzabile, così da rendere la propria esperienza di ascolto unica e basata sulle proprie preferenze.

Sino a oggi i dispositivi supportati erano i seguenti: Soundcore Flare, Flare+, Flare S+, Rave, Rave Mini, Mega, Trance, Wakey, Icon+, Motion+, Infini Pro, Model Zero, Model Zero+, Liberty 2Pro, Liberty Air 2, Liberty 2, Life NC, PowerConf, Flare 2 e Rave Neo.

Le novità dell’app Soundcore e come aggiornare le cuffie

Una volta scaricato ed installato l’update, gli utenti Android avranno la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità anche delle nuove cuffie Soundcore Liberty Air 2 Pro, inclusa la possibilità di aggiornare il relativo firmware. Per compiere tale ultima operazione, è sufficiente seguire questi passaggi:

selezionare le cuffie attraverso l’icona in alto accanto a I Miei Dispositivi

cliccare sulle cuffie Liberty Air 2 Pro (o su quelle desiderate)

premere sul tasto menu nell’angolo in alto a sinistra (quello con i quattro piccoli quadrati)

nella schermata che si apre, selezionare la voce con cui si accede alla sezione per aggiornare il firmware

Come scaricare la nuova versione dell’app Android

Se desiderate scaricare la nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android, non dovete fare altro che andare sulla relativa pagina dedicata sul Google Play Store (ove è disponibile gratuitamente):

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento con le nuove cuffie targate Soundcore.

