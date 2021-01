Giovedì Samsung presenterà ufficialmente l’attesa serie Samsung Galaxy S21 ed anche in queste ore le anticipazioni sulle principali feature dei nuovi smartphone del colosso coreano hanno continuato a susseguirsi in Rete.

Un esempio è rappresentato dal messaggio su Twitter di Roland Quandt con il quale il popolare leaker ha confermato le indiscrezioni secondo cui il produttore avrebbe deciso di puntare su materiali diversi per i tre modelli della sua prossima serie top di gamma: quello “base” dovrebbe contare su una scocca in policarbonato mentre le varianti Plus e Ultra dovrebbero essere dotate di Gorilla Glass sia frontalmente che posteriormente.

Sempre nelle scorse ore, il team del colosso coreano ha publicato su YouTube un nuovo video teaser dedicato all’evento di lancio del 14 gennaio:

Purtroppo il filmato in questione non ci mostra il design dei nuovi telefoni di Samsung in modo integrale, limitandosi a fare apparire soltanto di sfuggita quelli che potrebbero essere i modelli della serie Samsung Galaxy S21.

Un’altra delle feature della serie Samsung Galaxy S21 potrebbe essere rappresentata dal chip Qualcomm 3D Sonic Sensor di seconda generazione, annunciato nelle scorse ore dal produttore statunitense e che potrebbe fare il proprio esordio ufficiale sui nuovi smartphone di Samsung.

A dire di Qualcomm, il nuovo chip ad ultrasuoni può contare su una superficie di lettura più grande del 77% rispetto al suo predecessore e su una migliore capacità di elaborazione e, pertanto, dovrebbe essere in grado di garantire scansioni più veloci del 50%.

La custodia con S Pen di Samsung Galaxy S21 Ultra

Tra le feature esclusive di Samsung Galaxy S21 Ultra vi dovrebbe essere il supporto S Pen, accessorio che non avrà un apposito slot nella scocca del device come invece avviene sulla gamma Samsung Galaxy Note.

Per ovviare, il produttore coreano ha pensato ad una cover con slot integrato come quello in silicone mostrato dalle seguenti immagini:

Appuntamento al 14 gennaio per scoprire tutte le novità di Samsung.