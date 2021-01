Dopo il problemi al touchscreen che hanno accompagnato il passaggio di alcuni Google Pixel 4a ad Android 11, sembra che lo stesso inconveniente si stia ripetendo con alcuni Google Pixel 4a 5G dopo aver ricevuto le patch di sicurezza del mese di dicembre 2020.

Problemi al touch screen di Google Pixel 4a 5G

Nonostante le numerose e ripetute segnalazioni sul forum di supporto di Google, così come sull’Issue Tracker e sul forum di XDA Developers, Google non ha ancora risolto il problema che affligge in particolare la parte bassa dello schermo ed è particolarmente fastidioso per quegli utenti che preferiscono la tradizionale barra di navigazione alle gesture a schermo intero.

Nel video sottostante il problema è ben evidente, con i tocchi che non vengono recepiti in maniera corretta, a differenza degli swipe che invece sembrano soffrire meno. In altri casi invece i tocchi sugli angoli inferiori non vengono in alcun modo registrati e solamente la parte centrale della barra di navigazione sembra essere responsiva.

A quanto pare Google ha introdotto, con le patch di dicembre, un sistema per evitare i tocchi accidentali da parte degli utenti che preferiscono le gesture, senza però tenere in considerazione gli utenti che invece preferiscono i tasti di navigazione.

La presenza di eventuali pellicole protettive sembra peggiorare leggermente la situazione, ma la loro rimozione, così come la modifica della sensibilità dello schermo, non sembrano sortire alcun effetto.

Google è a conoscenza del problema, come riporta un posto sul forum di supporto, e in attesa di una soluzione consiglia agli utenti di toccare il centro dei tasti, o la parte più lontana dall’angolo, utilizzando la punta delle dita o il pollice, che a quanto pare permettono di ottenere risultati migliori.

Ai possessori di Google Pixel 4a 5G non resta che sperare nelle patch di febbraio o passare alle gesture a schermo pieno in attesa che il problema venga corretto.