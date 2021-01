Si chiama Pioneer DMH-WC5700NEX ed è una nuova unità da auto lanciata nelle scorse ore da questo popolare produttore di dispositivi audio e in grado di offrire agli utenti il supporto sia ad Android Auto che ad Apple CarPlay, ossia le due soluzioni ormai più diffuse se si parla di sistemi entertainment per auto.

A rendere particolarmente interessante la nuova unità da auto di Pioneer vi sono un display touch modulare e la grande semplicità di installazione anche in veicoli non dotati di grandi scomparti per questo genere di dispositivi.

Le principali feature dell’unità da auto Pioneer DMH-WC5700NEX

Il nuovo dispositivo di Pioneer può contare su un display touch LCD con diagonale da 6,8 pollici da montare sul cruscotto e la cui unità di controllo principale si collega al touchscreen con un unico cavo (soluzione che consente di nasconderlo piuttosto semplicemente).

Facendo parte della linea NEX di Pioneer, DMH-WC5700NEX supporta sia Android Auto che Apple CarPlay e ciò significa che, a prescindere da quale telefono si stia usando, è possibile collegarlo a tale dispositivo (sono supportate sia la soluzione wireless che quella con un cavo).

Tra le altre feature del nuovo device di Pioneer vi sono il supporto all’assistente vocale Amazon Alexa, un’interfaccia intuitiva e personalizzabile in base alle preferenze di ciascun utente, il supporto alla tecnologia di sintonizzazione radio HD. Gli utenti, inoltre, avranno la possibilità di “potenziare” l’unità principale con un sintonizzatore radio satellitare SirusXM aggiuntivo e un sistema di telecamera posteriore.

Il produttore non ha ancora svelato la data di disponibilità di DMH-WC5700NEX ma è probabile che il dispositivo arrivi sul mercato entro la fine del 2021 (magari nella seconda parte di quest’anno). Per quanto riguarda il prezzo, infine, Pioneer non ha fornito anticipazioni ma è probabile che il suo nuovo dispositivo da auto non sia particolarmente economico. Staremo a vedere.