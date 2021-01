Un paio di settimane fa Xiaomi ha annunciato ufficialmente il nuovo flagship Xiaomi Mi 11 e con esso la rinnovata MIUI 12.5, ultima iterazione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda.

In attesa del rilascio della versione globale emergono le funzionalità offerte dalla nuova MIUI, una delle quali riguarda la personalizzazione delle icone.

E’ possibile effettuare l’operazione utilizzando l’app Temi, tuttavia la nuova interfaccia offre la possibilità di cambiare solo le icone, anziché l’intera skin, andando nelle impostazioni, dove è consentito regolare lo stile e la dimensione delle icone, oppure scegliere una delle skin pre-installate per cambiare il look delle stesse.

Oltre a migliorare privacy, sicurezza e prestazioni, come di consuetudine la MIUI 12.5 lascia molto spazio alla personalizzazione dell’esperienza visiva.

Al momento non è ancora chiaro se le icone potranno essere scaricate anche da fonti terze come il Play Store, come per POCO Launcher, ma a giudicare dagli screenshot apparsi in rete sembra trattarsi di una possibilità remota.

La Beta chiusa cinese della MIUI 12.5 è già disponibile per il download e l’installazione sugli smartphone Xiaomi/Redmi supportati.

La nuova MIUI 12.5 introduce la modalità MIUI+ al momento in Beta e fruibile solamente da coloro che hanno già installato la ROM beta cinese sul proprio device.

Con MIUI+ sarà possibile migliorare l’integrazione tra gli ecosistemi Android e Windows grazie alle notifiche visualizzate sullo schermo del PC, alle applicazioni eseguibili su computer e molto altro. A seguire trovare il nostro video del live test di MIUI+ Beta su un PC con Windows 10.