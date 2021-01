Huawei Nova 8 Pro King of Glory è stato ufficialmente svelato in queste ore come variante particolare e decisamente singolare di Huawei Nova 8 Pro e Nova 8 presentati a fine dicembre in Cina. Se la scheda tecnica resta quindi fondamentalmente invariata, lo smartphone appena presentato presenta invece un design unico nel suo genere.

Design e confezione personalizzate

Sul retro, ad esempio, è ben visibile una incisione a laser con Luban così come l’apposito logo di fianco a quello del colosso cinese. L’aspetto estetico non è però l’unico ambito in cui Huawei Nova 8 Pro King of Glory si differenzia rispetto ai sopracitati modelli. Il team di sviluppo, infatti, ha pensato bene di aggiungere tutta una serie di personalizzazioni anche a livello dell’interfaccia grafica e non solo.

Oltre al singolare caricabatterie personalizzato con l’incisione a laser di Luban, Huawei ha aggiunto anche toni di sistema, suonerie, allarmi, temi, notifiche, wallpaper, icone e tanto altro specificamente per questa variante. La stessa cura dei dettagli viene riflessa anche a livello della confezione dello smartphone, dove oltre allo smartphone è possibile notare una back cover personalizzata, diversi badge, il caricabatterie da 66 W e molto altro.

Lo smartphone, lo ricordiamo, monta un pannello da 6,72 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate da 120 Hz, processore Kirin 985, EMUI 11, quattro fotocamere posteriori e connettività 5G. Per quanto riguarda il prezzo, infine, Huawei Nova 8 Pro King of Glory sarà disponibile a partire dal 13 gennaio al prezzo di 3999 yuan, circa 510 euro al cambio.