Si chiama Top Selection 2020 la nuova iniziativa promozionale dello store ufficiale online di Xiaomi, che da oggi e fino al 21 gennaio permette di acquistare i migliori smartphone dello scorso anno a prezzi vantaggiosi.

Sono davvero tantissimi i prodotti in offerta, con sconti che in alcuni casi arrivano a 100 euro, e che riguardano sia i prodotti più recenti che quelli più datati, sempre comunque molto interessanti. Ecco alcuni esempi delle offerte a vostra disposizione:

POCO X3 NFC 6-64 GB a 199,90 euro invece di 229,90 euro

POCO X3 NFC 6-128 GB a 229,90 euro invece di 269,90 euro

POCO M3 4-64 GB a 129,90 euro invece di 159,90 euro

POCO M3 4-128 GB a 149,90 euro invece di 179,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 6-64 GB a 249,90 euro invece di 299,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 6-128 GB a 329,90 euro invece di 399,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 429,90 euro invece di 499,90 euro

Xiaomi Mi 10 Pro 8-256 GB a 949,90 euro invece di 999,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-128 GB a 499,90 euro invece di 599,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 549,90 euro invece di 649,90 euro

A partire da domani inoltre Xiaomi ha programmato una serie di vendite lampo valide per sole 48 ore, con ottimi sconti su alcuni best seller:

Redmi Note 8 Pro 6-64 GB a 169,90 euro invece di 259,90 euro dal 12 al 13 gennaio

Redmi Note 9s 4-64 GB a 169,90 euro invece di 229,90 euro dal 15 al 15 gennaio

Redmi Note 9S 6-128 GB a 219,90 euro invece di 269,90 euro dal 14 al 15 gennaio

Il 15 gennaio partirà anche la vendita di Xiaomi Mi Watch, che solo per 24 ore sarà in vendita a 99,99 euro invece di 129,99 euro. E lo stesso giorno anche Xiaomi Mi Watch Lite sarà in offerta a 59,99 euro invece di 69,99 euro.

In promozione anche moltissimi prodotti dell’ecosistema Xiaomi, con numerose novità e tanti sconti sui prodotti già a listino. Trovate l’elenco completo dei prodotti in offerta visitando la pagina dedicata sullo store ufficiale, attraverso il link sottostante.

Top Selection 2020 Xiaomi