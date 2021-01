Xiaomi Mi 11 è il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888, ma sembra che alcuni utenti stiano registrando un particolare bug audio che si presenta unicamente durante la riproduzione di un brano musicale.

Evitare di pigiare forte sul telaio posteriore

Dalle prime informazioni circolate in rete, sembra che il bug in questione sia direttamente correlato alla particolare struttura interna realizzata dagli ingegneri Xiaomi. Infatti, per amplificare l’effetto stereo e per offrire una migliore riproduzione delle frequenze basse, il team di sviluppo ha optato per l’introduzione di una singolare cavità con lo scopo di incrementare l’esperienza di ascolto.

Purtroppo, secondo le informazioni condivise da alcuni utenti, sembra che la cavità sia responsabile della produzione di un singolare artefatto audio che si presenta nel caso in cui un utente applichi una pressione sul retro del terminale Android. La leggera deformazione del pannello posteriore, sommata alla particolare cavità dello smartphone, comporterebbe la produzione di un rumore che l’azienda stessa indica come transitorio, lungo non più di 5-8 secondi.

L’azienda raccomanda vivamente di evitare di imprimere una pressione di questo tipo sullo smartphone, ma di reggerlo normalmente come si fa con qualunque altro smartphone Android per evitare di causare danni alla componentistica interna oltre che inficiare l’esperienza di ascolto.