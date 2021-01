La promozione Vodafone Infinito Xmas 5G è molto più interessante a questo prezzo

A partire da oggi, 11 gennaio 2021, Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha deciso di tagliare il prezzo della promozione natalizia Infinito Xmas, rendendola così decisamente più interessante.

Il tutto, peraltro, senza inficiare la posizione dei clienti che acquistino uno smartphone a rate con Vodafone, per i quali l’attivazione della stessa promozione resta gratuito.

Questa nuova mossa dell’operatore rosso si pone sulla scia di quella della settimana scorsa, quando lo stesso aveva deciso di prorogare la disponibilità di una serie di promozioni natalizie.

Vodafone Infinito Xmas 5G: nuovo prezzo per tutti

Come opportunamente comunicato ai rivenditori, da oggi la promozione Vodafone Infinito Xmas 5G presenterà un costo di 9,99 euro una tantum, contro i 14,99 euro richiesti in precedenza.

Il nuovo prezzo è valido anche per i nuovi clienti Vodafone – con o senza portabilità del numero con qualsiasi offerta (ad eccezione della gamma Infinito) –, per i quali rimarrà attivabile fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore.

Per il resto, la promozione rimane invariata in tutto e per tutto: Vodafone Infinito Xmas 5G mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, GB illimitati alla massima velocità disponibile. Questo discorso vale anche in 5G, dato che con questa promozione Vodafone attiva contestualmente la Promo 5G, che permette di sfruttare il nuovo standard di rete ove sia presente copertura.

La promozione prevede esclusivamente un costo di attivazione, dura due mesi e non presenta un costo di rinnovo mensile. Al termine del periodo bimestrale, la promozione si disattiva in modo automatico e non è rinnovabile ulteriormente.

Avete già sfruttato la promozione natalizia Vodafone Infinito Xmas 5G, oppure approfitterete di questo taglio di prezzo? Fatecelo sapere nel box dei commenti.