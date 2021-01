Durante l’Unpacked 2021 in cui Samsung Galaxy S21 verrà finalmente svelato dal colosso sudcoreano, almeno altri due dispositivi accompagneranno la nuova famiglia di smartphone di fascia alta: Samsung Galaxy Buds Pro e Samsung Galaxy SmartTag.

In queste ore abbiamo modo di scoprire alcune informazioni decisamente importanti sulle cuffie true wireless di Samsung grazie ad una svista del negozio canadese Straples. Dalla pagina web scopriamo che Samsung Galaxy Buds Pro, in questo caso indicate come Samsung Galaxy Attic (il nome in codice scelto dalla compagnia per il device), verranno svelate in tre colorazioni: Violet, Black e Silver.

Il prezzo viene indicato pari a 264,99 dollari canadesi, pari a circa 170 euro al cambio, il che rappresenterebbe un’ottima novità per gli utenti alla ricerca di un paio di cuffie true wireless di alto livello – da noi è atteso un leggero rincaro del prezzo per via della differente pressione fiscale fra i due paesi.

La breve scheda tecnica dello store fa riferimento alla presenza di un woofer da 11 mm e da un tweeter da 6.5 mm in ogni auricolare, così come la modalità Ambient Sound per non restare tagliati fuori dai rumori ambientali circostanti ed il supporto alla cancellazione attiva del rumore.

Tante novità per Galaxy SmartTag

All’evento Unpacked del 2021 di Samsung non si parlerà quindi solo dei nuovi smartphone di fascia alta e delle cuffie true wireless, ma molto probabilmente verrà finalmente svelato anche Samsung Galaxy SmartTag, il dispositivo smart per rintracciare i dispositivi nelle vicinanze.

In queste ore scopriamo che potrebbe esserci anche una variante etichettata come Samsung Galaxy SmartTag+ con codice prodotto EI-T7300, mentre il modello Samsung Galaxy SmartTag viene indicato con il codice prodotto EI-T5300. Le informazioni pubblicate in rete indicano che i dispositivi sarebbero dotati di crittografia end-to-end e di arrivare nelle colorazioni Black, Oatmeal, Denim e Blue.

I dispositivi sarebbero in grado di individuare dispositivi Galaxy presenti nelle vicinanze e condividerne la posizione con amici e familiari, semplicemente tramite la pressione di un apposito tasto inserito nel tracker. Purtroppo non sono state indicate quali funzioni aggiuntive sarebbero previste per il modello Galaxy SmartTag+, pertanto non ci resta che attendere qualche giorno e scoprirlo durante l’evento online.

