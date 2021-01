Nel corso del CES 2021, che ha preso il via oggi in formato completamente digitale, TCL ha annunciato una serie di nuovi prodotti che arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Si tratta degli smartphone TCL 20 5G e TCL 20 SE, dei tablet TCL NXTPAPER e TCL Tab 10S, delle cuffie TCL MOVEAUDIO, oltre a MOVETRACK e TCL LINKHUB 4G. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche dei vari prodotti e, dove disponibili, anche i prezzi di vendita.

Caratteristiche di TCL 20 5G

Partiamo dunque dal primo degli smartphone annunciati oggi, TCL 20 5G, dotato di schermo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,67 pollici. Sotto alla scocca trova posto una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 690, in grado di fornire la connettività 5G e affiancato da 6 GB di RAM e 129 o 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera frontale, inserita nella parte alta centrale del display con la tecnica punch hole, da 8 megapixel(f/2.0), mentre nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel (f/1.8) affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel(f/2.2) e da un sensore macro da 2 megapixel(f/2.4).

Ricca la connettività, con supporto alle reti 5G e 4G, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, dual SIM, NFC, presa da 3,5 mm e connettore USB Type-C. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida a 18 watt.

Tra le funzioni più interessanti di TCL 20 5G, che monta Android 10 con interfaccia TCL UI, c’è il Super Bluetooth, che permette di collegare fino a 4 dispositivi audio sui quali suonare la musica in maniera simultanea.

TCL 20 5G è disponibile da oggi in Italia nelle colorazioni Mist Gray e Placid Blue a 299 euro e arriverà negli altri mercati nel corso dei prossimi mesi.

Caratteristiche di TCL 20 SE

TCL 20 SE invece è un dispositivo entry level, come testimoniano sia lo schermo LCD da 6,82 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1640 pixel) e la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 450, affiancata da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna espandibile.

La connettività include il supporto alle reti 4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, dual SIM, NFC e connettore USB Type-C. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt. Da segnalare però la presenza di Android 11, con interfaccia personalizzata TCL UI, in contrasto con la versione di Android 10 montata sul fratello maggiore.

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.2) inserita nel display con la tecnica punch hole, e su una quadrupla fotocamera posteriore. Al sensore principale da 48 megapixel9f/2.0) si affiancano un sensore ultra grandangolare (FoV 115 gradi) da 8 megapixel(f/2.2, un sensore macro e uno di profondità da 2 megapixel (f/2.4).

Due anche in questo caso le colorazioni tra cui scegliere, Nuit Black e Aurora Green. TCL 20 SE sarà disponibile nel corso delle prossime settimane a 149 euro.

Caratteristiche di TCL NXTPAPER

Decisamente più interessante è il tablet TCL NXTPAPER, dotato di un display che non utilizza tecnologie IPS o AMOLED, bensì la NXTPAPER (da cui il nome) sviluppata proprio da TCL e pronta a sfidare la tecnologia e-ink grazie a un migliore contrasto, a una riproduzione fluida dei video con un consumo inferiore del 65% rispetto ai pannelli LCD>

Lo schermo ha una diagonale da 8,88 pollici con risoluzione di 1440 x 1080 pixel, mentre all’interno della scocca trova posto un chipset MediaTek MT8768, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 256 GB.

È presente la connettività 4G/LTE, oltre a quella WiFi dual band e Bluetooth 5.0. La batteria, che si ricarica tramite connettore USB Type-C, ha una capacità di 5.550 mAh mentre il sistema operativo è Android 10. Il tablet sarà in vendita in Europa a partire dal mese di aprile al prezzo di 349 euro.

Caratteristiche di TCL Tab 10S

Più tradizionale invece il secondo tablet, con schermo IPS da 10,1 pollici (2000 x 1920 pixel la risoluzione), MediaTek MT8768, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 256 GB, connettività LTE. WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e USB Type-C.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh e il sistema operativo è Android 10. Supporterà l’input con la T-Pen ma non è chiaro se tale accessorio sarà incluso nella confezione di vendita o se andrà acquistato a parte. Il tablet arriverà nel secondo trimestre del 2021 in due colorazioni, Dark Grey e Silver, a 199 euro per la versione WiFi e 249 euro per la versione LTE.

Le altre novità del CES 2021

Si espande la line up di accessori audio con le cuffie auricolari true wireless TCL MovieAudio S600, con cancellazione attiva del rumore, in grado di garantire da 5 a 7 ore con una singola carica grazie alla batteria da 55 mAh. Il case di ricarica dispone inoltre di una batteria da 500 mAh che può garantire altre 4 ricariche, per una autonomia complessiva che può raggiungere le 32 ore, a seconda che la funzione ANC sia attiva o men0.

Non manca la modalità trasparenza, per consentire a chi utilizza le cuffie di rimanere consapevole dell’ambiente circostante mentre ascolta la propria musica preferita. TCL ha curato la messa a punto con un occhio di riguardo per le basse frequenze e non mancano funzioni classiche come la pausa automatica quando le cuffie vengono tolte dalle orecchie.

Le TCL MoveAudio S600 saranno in vendita a partire da febbraio al prezzo di 149 euro.

Chiudiamo con MoveTrack, un dispositivo per sapere sempre dove sono i nostri amici a quattro zampe, grazie alla tracciabilità GPS e WiFi, oltre al collegamento Bluetooth con una copertura di circa dieci metri. È presente la certificazione IP67 e la batteria è in grado di mantenere in funzione il dispositivo per due settimane. Il piccolo gadget sarà in vendita a partire dalla prossima primavera al presso di 99 dollari.

L’ultimo prodotto annunciato è TCL LinkHub 4G un dispositivo pensato per essere collocato in ambienti esterni e in grado di aumentare la copertura LTE in aree in cui la rete non ha un’ottima qualità e la connettività è ballerina. TCL non ha fornito dettagli sul prezzo e sulla data di lancio, limitandosi ad annunciare che sarà commercializzato nel corso del 2021.