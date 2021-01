Fino a oggi la funzionalità per la ricerca degli eventi in Google Calendar era nascosta nel menu hamburger in alto a sinistra in mezzo alle diverse opzioni di visualizzazione.

Sembra che Google abbia riconosciuto che questa posizione non ha molto senso per una feature del genere, poiché la società ha implementato una piccola modifica dell’interfaccia utente.

Google Calendar riposiziona la funzione di ricerca

Con questa modifica dell’interfaccia il pulsante di ricerca di Google Calendar è strato spostato nella barra in alto. Ora l’opzione risulta molto più accessibile e probabilmente da qui in poi sarà anche maggiormente utilizzata in quanto nettamente più rilevabile, inoltre per alcuni utenti potrebbe essere notata per la prima volta, visto che normalmente la funzione di ricerca non è nascosta in un menu.

Il pulsante di ricerca dovrebbe essere già visibile nella nuova posizione nella barra in alto per tutti gli utenti Android, anche se potrebbe essere necessario scaricare l’ultima versione dell’app.

A seguire trovate il badge per verificare la presenza di un aggiornamento di Google Calendar tramite il Play Store, altrimenti potete scaricare il relativo APK qui. Prossimamente Google implementerà questa modifica dell’interfaccia utente anche per l’app iOS.