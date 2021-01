Al CES 2021 Fossil ha presentato la nuova gamma di smartwatch assieme ad alcuni brand storici impegnati in questo settore, come ad esempio Skagen e Michael Kors. Scopriamoli tutti nel dettaglio partendo da quello più interessante fra tutti, ovvero Fossil Gen 5 LTE, il primo smartwatch dell’azienda con connettività LTE.

Fossil Gen 5 LTE è il primo con connettività LTE

Il 2021 per Fossil rappresenta l’opportunità di offrire ai propri clienti la possibilità di utilizzare il proprio smartwatch senza dipendere al 100% dal proprio smartphone. Dal punto di vista meramente estetico, Fossil Gen 5 LTE e Fossil Gen 5 sono praticamente identici, circoscrivendo la novità al solo modulo LTE. Stessa cosa si può dire anche per quanto riguarda il comparto hardware, dove purtroppo Fossil ha perso una ghiotta occasione decidendo di basare lo smartwatch sul vecchio e ormai datato Snapdragon Wear 3100 invece dei nuovi Snapdragon Wear 4100 o 4100+ – come ad esempio ha fatto Mobvoi con TicWatch Pro 3.

Il design, dicevamo, è caratterizzato da un quadrante circolare da 45 mm con display AMOLED da 1,28 pollici a risoluzione 328 PPI. Il resto della scheda tecnica vede 8 GB di storage interno, 1 GB di RAM, Wear OS, supporto a Google Assistant, sensore HR per il battito cardiaco, impermeabilità fino a 3 ATM e speaker audio. L’azienda ha previsto inoltre due varianti (FTW4053 e FTW6075) rispettivamente con cinturino in acciaio nero o pelle rosa.

Al momento sembra che lo smartwatch sarà esclusiva dell’operatore Verizon per i soli clienti muniti di smartphone Android sulla linea principale, con eventualmente il supporto per iOS da decidersi in futuro. Fossil Gen 5 LTE viene proposto a 349 dollari, circa 280 euro al cambio, e purtroppo non abbiamo informazioni circa la commercializzazione nel nostro Paese.

Skagen Jorn Hybrid HR monta un display e-ink

Oltre agli smartwatch veri e propri, nel catalogo di prodotti Fossil trovano posto anche gli smartwatch ibridi, ovvero quelli che uniscono aspetti di un orologio classico a quelli di uno moderno. In questo caso l’azienda si affida a Skagen per lanciare il modello Skagen Jorn Hybrid HR. Anche in questo caso notiamo qualche similitudine con una vecchia conoscenza, Fossil Hybrid HR, ed infatti i due non si distinguono poi così tanto.

L’aspetto distintivo di Skagen Jorn Hybrid HR è ovviamente il suo display e-ink che gli conferisce non solo un aspetto unico e singolare, ma garantisce anche una lunga autonomia in grado di superare due settimane con carica singola. Gli utenti trovano nel modello Jorn Hybrid HR cinque design differenti e dimensioni da 38 e 42 mm, quindi adatte anche ad un pubblico femminile o a chi non ama indossare orologi con una cassa troppo vistosa.

Skagen Jorn Hybrid HR sarà disponibile a partire dalle prossime settimane a 195 dollari, circa 160 euro al cambio, ma non sappiamo quando arriverà anche da noi in Italia.

Michael Kors lancia due smartwatch appariscenti

Infine, per gli utenti attenti al design e amanti di smartwatch con un stile decisamente più marcato e appariscente, Michael Kors ha presentato i modelli Michael Kors Gen 5E Darci e Michael Kors Gen 5E MKGO. Entrambe le soluzioni, come detto, ruotano attorno ad una lavorazione sgargiante con pochissime differenze fra di loro: il modello Gen 5E MKGO è caratterizzato da una cassa in alluminio e cinturino in silicone, mentre il modello Gen 5E Darci monta una cassa in acciaio inossidabile e braccialetto a sette maglie.

Frontalmente gli smartwatch montano un display AMOLED da 1,19 pollici, speaker audio integrato, modulo Bluetooth, modulo NFC con supporto ai pagamenti contactless tramite Google Pay, 4 GB di RAM e 36 ore di autonomia. Purtroppo l’azienda non ha rilasciato informazioni circa il SoC integrato, ma è molto probabile che anche in questo caso si tratti di Snapdragon Wear 3100.

Michael Kors Gen 5E Darci sarà disponibile in tre colorazioni a 350 dollari, circa 290 euro al cambio, mentre il modello Gen 5E MKGO in quattro colorazioni al prezzo di 250 dollari, circa 205 euro al cambio. Per la disponibilità si parla di questa primavera.