Tra le novità che Samsung lancerà in occasione della presentazione degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 vi potrebbe essere anche un nuovo potente caricabatterie con supporto alla ricarica a 65 W.

Il condizionale è d’obbligo, in quanto al momento non è chiaro se tale accessorio sarà effettivamente introdotto con il Samsung Galaxy S21 Ultra o rappresenterà invece una delle chicche che il colosso coreano conserverà per il lancio della serie Samsung Galaxy Note 21, in programma per la prossima estate.

Ecco il presunto caricabatterie di Samsung Galaxy S21 Ultra

In Rete è emersa una nuova foto che ci conferma che Samsung sta effettivamente lavorando ad un caricabatterie più veloce, ossia a 65 W (Samsung Galaxy S20 Ultra arriva fino a 45 W): tale accessorio ha come numero di modello la sigla EP-TA865 ed è già stato certificato in Corea del Sud lo scorso settembre.

Questo caricabatterie da viaggio proviene da Solum, una delle aziende che già da tempo riforniscono Samsung ed è stato realizzato in Vietnam. Se non sembrano esserci più dubbi sul fatto che sarà utilizzato dal colosso coreano, resta da capire se sarà già disponibile con Samsung Galaxy S21 Ultra.

Ricordiamo che in alcuni mercati gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 saranno commercializzati senza il caricabatterie incluso nella confezione di vendita e gli utenti dovranno acquistare l’accessorio separatamente.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il modello di punta della famiglia Samsung Galaxy S21 dovrebbe poter contare su alcune feature esclusive rispetto agli altri due modelli della serie, come una fotocamera posteriore con ben quattro sensori, il supporto S Pen (che non sarà tuttavia integrato nella scocca), il supporto MicroSD, una scocca realizzata in materiali più pregiati, un display che supporta contemporaneamente la risoluzione QHD+ e il refresh rate a 120 Hz.

La presentazione ufficiale è in programma giovedì 14 gennaio in occasione di un evento Galaxy Unpacked, che potrà essere seguito dagli appassionati in diretta streaming. Siete pronti per scoprire tutte le novità pensate dal colosso coreano per questa prima parte del 2021?