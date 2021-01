Quando si parla di smartphone pieghevoli, per tanti uno dei primi pensieri è la preoccupazione relativa alla loro fragilità e possibile durata nel lungo termine e le testimonianze di alcuni possessori di modelli Samsung sembrano confermare che questo problema non è stato ad oggi superato.

Dalla Corea del Sud, infatti, arrivano le segnalazioni di due possessori di Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Fold i cui display pare siano stati danneggiati dal freddo.

Il freddo non è il migliore amico dei pieghevoli di Samsung

Stando a quanto si apprende, infatti, in entrambi i casi le crepe sul display non sono effettivamente visibili ma i sintomi indicano problemi allo schermo, con macchie luminose, linee e altri piccoli difetti fisici che suggeriscono la presenza di danni fisici.

Pur non essendo possibile verificare la fondatezza di quanto sostenuto dai due utenti, in entrambi i casi la causa del danno sarebbe legata al freddo ed all’utilizzo all’aperto.

Non si tratta delle prime segnalazioni di questo tipo, in quanto circa un mese fa anche un altro utente in Rete ha lamentato un problema simile ma c’è da dire che sono stati pure fatti alcuni test “estremi” per mettere alla prova la capacità degli smartphone pieghevoli del colosso coreano (in particolare di Samsung Galaxy Z Flip, congelato per 30 minuti) di resistere al freddo, superati senza danni apparenti.

In pratica, è difficile stabilire quanto device di questo tipo possano essere soggetti a danni in caso di temperature molto rigide ma non sorprende più di tanto che l’utilizzo di display pieghevoli in ambienti gelidi possa avere effetti sulla funzionalità degli schermi.

Ricordiamo, infatti, che questi display sono realizzati da vari strati di diversi materiali, che possono rispondere ai cambiamenti di temperatura in modo differente.

E che si tratti di un problema generale ce lo conferma la dichiarazione con cui lo scorso anno Motorola ha ricordato agli utenti che Motorola RAZR non dovrebbe essere conservato a temperature inferiori a -20° Celsius.