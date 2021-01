Capita spesso che tra le applicazioni e i servizi di Google di tanto in tanto venga riscontrato qualche bug più o meno fastidioso e questo è anche il caso di Google Chromecast con Google TV, Messaggi e gli smart display e gli speaker del colosso di Mountain View.

Google Chromecat con Google TV e i problemi audio

Iniziando da Chromecast con Google TV, pare che il nuovo dongle TV del colosso di Mountain View abbia qualche piccolo problema per quanto riguarda la connettività Bluetooth, anche se fortunatamente c’è pure una soluzione.

In particolare, a dare problemi in caso di utilizzo di cuffie Bluetooth (con audio balbettante e di scarsa qualità) sono le app YouTube e YouTube Music mentre le altre applicazioni di streaming non sembra presentino criticità.

Per risolvere il problema (anche se solo temporaneamente) è sufficiente disinstallare e reinstallare le applicazioni che non funzionano ma potrebbe bastare anche cancellare i dati della memoria cache (Impostazioni -> Applicazioni -> YouTube -> Cancella dati).

La speranza è che Google rilasci a breve un fix definitivo.

Il nuovo segnale di Cast su Nest potrebbe essere troppo delicato

Quando si trasmette un contenuto a uno smart display o uno smart speaker, Google riproduce un segnale acustico per confermare il trasferimento ed il colosso di Mountain View lo sta ora modificando.

L’attuale segnale acustico del cast è lo stesso oramai da diversi anni, forse non è mai cambiato dall’inizio e il nuovo tono è più leggero e si adatta perfettamente al linguaggio di design visivo e uditivo dei dispositivi Nest.

Solo che, essendo più “discreto”, potrebbe non essere correttamente percepito da tutte le persone presenti nell’ambiente.

Ad oggi questo nuovo segnale acustico è stato riscontrato solo sull’ultima versione firmware di Nest Hub Max ma dovrebbe essere presto esteso a tutti i device.

Google Messaggi ha un nuovo bug

Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano un fastidioso bug con Google Messaggi e che causa dei problemi di visualizzazione dei contenuti.

Stando a quanto si apprende, alcuni utenti visualizzano una schermata bianca aprendo l’applicazione, altri aprendo una conversazione non vedono i messaggi, altri ancora riscontrano ritardi nell’invio o nella ricezione di messaggi.

Purtroppo al momento non pare vi sia una soluzione definitiva e chi ha riscontrato il problema (che pare colpire soltanto una piccola parte di utenti, sia con smartphone di Google che di altri produttori) non può fare altro che augurarsi che il colosso di Mountain View rilasci al più presto una soluzione.