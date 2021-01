Nella giornata di ieri, 8 gennaio 2021, HMD Global ha pubblicato ufficialmente sul Google Play Store l’applicazione “Camera“, ovvero l’app fotocamera ufficiale degli smartphone Nokia, aprendo così la strada ad aggiornamenti futuri più rapidi e frequenti.

Se nel leggere queste parole avete avuto una sensazione di déjà vu non siete in errore: HMD Global aveva già compiuto questa mossa qualche anno fa, ma non aveva poi affatto sfruttato questa possibilità, tant’è che l’app precedente – stando alla data riportata sul Play Store – non viene più aggiornata dal mese di ottobre 2018.

Nel 2019 una nuova app per la fotocamera aveva fatto capolino a partire dai modelli Nokia 3.2 e Nokia 4.2 ed è proprio quell’app che il produttore ha deciso adesso di portare sul Google Play Store. La speranza è che questa ritrovata indipendenza dell’app dagli aggiornamenti di sistema possa condurre ad una manutenzione più attenta e magari ad un più rapido arricchimento in termini di funzioni.

La nuova applicazione Camera di Nokia conta già più di un milione di installazioni, tuttavia questo dipende quasi sicuramente dal fatto che è preinstallata sui modelli più recenti dello storico brand. Il changelog dell’aggiornamento più recente parla di “Fix Nokia Camera crash issue” e fa ben sperare per il supporto futuro dell’app.

L’app Camera di Nokia è disponibile al download sul Google Play Store e la trovate cliccando sul badge sottostante. Naturalmente l’applicazione è compatibile soltanto con gli smartphone Nokia.