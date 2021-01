Quello che vedete in copertina sembra un notebook al quale è collegato uno smartphone. In realtà senza quello smartphone non sarebbe possibile utilizzare NexDock 360, il nuovo dispositivo presentato da NexDock, che da alcuni anni propone soluzioni simili sul mercato.

Il nuovo modello ha la particolarità di poter essere utilizzato sia come un comune notebook, con schermo da 13,3 pollici e tastiera, sia come tablet o stand, grazie allo schermo che può essere rotato di 360 gradi. La connessione con lo smartphone, o con un dispositivo come Raspberry Pi, avviene tramite il connettore USB Type0-C o quello mini HDMI, entrambi posti su un lato di NexDock 360.

Sul lato opposto sono presenti un connettore USB Type-C per l’alimentazione, uno per il trasferimento dati, una presa da 3,5 mm per le cuffie, un lettore di microSD e il pulsante di accensione. Lo schermo da 13,3 pollici è di tipo IPS e ha una risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) con funzionalità touch.

Completano la dotazione quattro speaker da 1 watt e una batteria da 44 Wh che dovrebbe assicurare una buona autonomia. NexDock 360 può essere preordinato a 269 dollari (circa 220 euro) con le spedizioni (da pagare a parte) che inizieranno da marzo.

Al momento dell’ordine sarà sufficiente versare un acconto di 100 dollari (poco più di 80 euro) e saldare il rimanente nel corso delle prossime settimane, quando si avvicinerà il momento della spedizione. In questo modo gli utenti si assicureranno un prezzo bloccato, mettendosi al riparo da possibili e sgradite sorprese.

Potete pre ordinare NexDock 360 e ottenere maggiori informazioni visitando la pagina dedicata, raggiungibile a questo indirizzo.