A pochi giorni di distanza dall’inizio del CES 2021, Motorola cala un poker di assi presentando Motorola One 5G Ace, Motorola G Play 2021, Motorola G Power 2021 e Motorola Stylus 2021. Gli smartphone saranno lanciati in America il 14 gennaio, con i pre-ordini già disponibili a partire da oggi.

Motorola One 5G Ace

Motorola One 5G Ace è il dispositivo con connettività 5G che saluta l’arrivo del nuovo anno. Posizionato in un range di prezzo in diretta competizione con Google Pixel 4a 5G e OnePlus N10 5G, l’azienda scommette su questo dispositivo per attirare l’attenzione degli utenti interessati ad acquistare uno smartphone 5G ad un prezzo da medio gamma. Il design tradisce la sua anima economica nonostante il sensore punch hole centrale, così come le cornici non troppo ottimizzate. Il retro del dispositivo riprende un po’ quello di Motorola G Play 2021 con il sensore per l’impronta digitale sul retro, dove campeggia anche il modulo fotografico triplo. Il processore disponibile è l’ormai classico Snapdragon 750G accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 10 W, mentre il sistema operativo è basato su Android 10.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,7 pollici con risoluzione 1080p;

processore Snapdragon 750G;

RAM da 4/6 GB;

storage interno da 64/128 GB espandibile tramite micro SD;

batteria da 5000 mAh con ricarica a 10 W;

fotocamera principale da 48 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP;

fotocamera frontale da 16 MP;

dimensioni: 166,1 x 76,1 x 9,9 mm;

peso: 212 grammi;

Android 10;

prezzo 399 dollari, circa 330 euro al cambio.

Motorola G Stylus 2021

Motorola G Stylus 2021 rappresenta il modello della serie G 2021 più prestante sulla carta. È ad esempio l’unico fra i tre a montare un pannello a risoluzione 1080p, così come l’unico ad avere un sensore ultra grandangolare al posto di quello di profondità. Il design è da medio gamma puro, con un generoso pannello da 6,8 pollici con fotocamera punch hole e cornici piuttosto ottimizzate. Il display LCD costringe Motorola a posizionare il sensore per le impronte digitali sul profilo laterale, lasciando il retro al modulo fotografico triplo e il logo della compagnia. Il processore è affidato allo Snapdragon 678 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage; è il più prestante fra i nuovi Moto G del 2021. La batteria è da 4000 mAh, contrariamente a quella da 5000 dei due fratelli, ed il sistema operativo è Android 10.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,8 pollici con risoluzione 1080p;

processore Snapdragon 678;

RAM da 4 GB;

storage interno da 128 GB espandibile tramite micro SD;

batteria da 4000 mAh con ricarica a 10 W;

fotocamera principale da 48 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP;

fotocamera frontale da 16 MP;

dimensioni: 169,8 x 77,9 x 9 mm;

peso: 213 grammi;

Android 10;

prezzo 299,99 dollari, circa 250 euro al cambio.

Motorola G Power 2021

A metà dell’offerta di Motorola per la serie “G” del 2021 troviamo Motorola G Power 2021, uno smartphone ugualmente dal sapore economico (ma non come G Play 2021) ma con alcune caratteristiche decisamente interessanti considerando il prezzo di lancio. Frontalmente troviamo un pannello da 6,6 pollici con fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra, il che conferisce al terminale un aspetto meno cheap sebbene l’ottimizzazione delle cornici non sia eccellente. Posteriormente il telaio presenta una particolare texture 3D, mentre nella porzione superiore campeggia il modulo fotografico triplo con flash LED. Al suo interno è presente il processore Snapdragon 662 accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. La batteria è da 5000 mAh mentre il sistema operativo è affidato ad Android 10.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,6 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel;

processore Snapdragon 662;

RAM da 3/4 GB;

storage interno da 32/64 GB espandibile tramite micro SD;

batteria da 5000 mAh con ricarica a 10 W;

fotocamera principale da 48 MP, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP;

fotocamera frontale da 8 MP;

dimensioni: 165,28 x 75,9 x 9,49 mm;

peso: 206 grammi;

Android 10;

prezzo 199,99 dollari, circa 160 euro al cambio.

Motorola G Play 2021

Infine, Motorola G Play 2021 è il nuovo terminale più economico nella serie di device della serie “G” presentata quest’oggi dell’azienda alata. La lavorazione in plastica ne anticipa il valore economico generale, così come la presenza del notch a goccia frontale e la cornice inferiore decisamente vistosa. Posteriormente è presente un modulo fotografico doppio con flash LED e il classico sensore fisico per le impronte digitali in cui è inserito il logo della compagnia. Bene l’autonomia grazie alla batteria da 5000 mAh, mentre il processore Snapdragon 460 è sicuramente in grado di offrire buone prestazioni considerando il prezzo di listino.

Scheda tecnica