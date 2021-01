Oggi Archos ha rilasciato X67 5G, un rugged phone che sotto la corazza nasconde un’enorme batteria da 8000 mAh e il chipset di fascia media Mediatek Dimensity 800.

Pur essendo progettato con il fattore robustezza in mente, il modulo fotocamera di Archos X67 5G rivela che si tratta di uno smartphone moderno, infatti è composto da un sensore principale Sony da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP con FOV di 124°, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale da 16 MP è alloggiata nel foro in posizione centrale.

Lo smartphone rugged Archos X67 5G offre un display perforato Full HD+ da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e rapporto 20:9, tuttavia alcune cornici, gli angoli smussati e le proporzioni conferiscono al device un aspetto moderno.

Archos lancia X67 5G, un rugged phone robusto e moderno

Il chipset MediaTek Dimensity 800 può contare su 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e il tutto è alimentato dalla batteria da 8.000 mAh che dovrebbe offrire due giorni interi di autonomia.

Archos X67 5G supporta NFC ed è certificato IP58, inoltre ha superato i test IP69K, pertanto è protetto contro i getti d’acqua ad alta pressione a distanza ravvicinata e può essere completamente immerso in acque profonde fino a 1,5 m per circa 30 minuti.

Lo smartphone rugged resiste a cadute da 1,5 m di altezza ed è utilizzabile con i guanti a temperature estreme, ma il device ha qualche altro asso nella manica: un pulsante SOS dedicato accanto a un altro pulsante personalizzabile e lo sblocco tramite un lettore di impronte digitali montato lateralmente.

Sul fronte software Archos promette che la versione di Android 10 preinstallata è stock e non contiene alcun bloatware. Rispetto a molti altri rugged phone, Archos X67 offre una batteria enorme e un hardware moderno e abbastanza performante. Archos X67 sarà in vendita in Europa da febbraio al prezzo di 599 euro.