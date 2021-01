Microsoft ha annunciato oggi l’avvio del roll out di una funzione molto comoda, riservata al momento ai possessori di alcuni smartphone Samsung. Si tratta della possibilità di inoltrare le chiamate al proprio computer, sul quale deve ovviamente essere installato Windows 10, tramite l’app Link to Windows.

La nuova funzione è legata a “Il tuo telefono” e può essere utilizzata dai possessori di un Galaxy S o da un Galaxy Note delle ultime tre generazioni (quindi dalla 9 alla 20), così come da tutti i possessori di un qualsiasi smartphone pieghevole del colosso sud coreano.

Va però detto che Microsoft sta ponendo delle limitazioni regionali, per cui non è detto che se possedete uno dei modelli interessati sia già disponibile l’inoltro delle chiamate. Molto dipende anche dal PC, con l’app “Il tuo telefono” che potrebbe non riconoscere correttamente il ricevitore Bluetooth, impedendo di fatto l’inoltro delle chiamate.

Microsoft aumenta inoltre la compatibilità di Link to Windows con un numero maggiore di smartphone, sia recenti che più datati. Trovate una lista completa degli smartphone che ora sono supportati visitando la pagina ufficiale preparata da Microsoft.

Molto interessante anche la seconda novità in fase di roll out per l’app, che migliora in maniera molto significativa la gestione delle foto presenti nel vostro smartphone. Se in precedenza era possibile visualizzare solo le ultime 25 foto scattate, una limitazione davvero esagerata, ora tale limite è stato innalzato a 2.000, rendendo molto più utile questa sezione dell’app.

È possibile scaricare la versione più recente di Link to Windows, da installare sullo smartphone per collegarlo al PC Windows, utilizzando il badge sottostante.