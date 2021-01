Fino a questo momento Google Pixel 4a 5G è stato disponibile soltanto in colorazione nera in versione non brandizzata mentre una variante bianca è stata venduta in esclusiva da Verizon, peraltro ad un prezzo più elevato, in quanto dotata del supporto alla tecnologia 5G millimeter-wave (mmWave).

Pare che a breve la situazione cambierà, in quanto il colosso di Mountain View ha in programma il rilascio di un modello bianco di Pixel 4a 5G sbloccato a 499 dollari per chi non vuole pagare i costi aggiuntivi legati alla tecnologia mmWave.

Arriva una nuova versione di Google Pixel 4a 5G

Stando a quanto reso noto dallo staff di The Verge, questa nuova versione dello smartphone di Google dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti a partire dal 28 gennaio e vantare una scocca identica a quella venduta da Verizon, con un pulsante di accensione verde menta.

Negli USA la situazione dovrebbe quindi essere la seguente:

Google Pixel 5 , disponibile a 699 dollari in due colori (Green e Black)

, disponibile a 699 dollari in due colori (Green e Black) Google Pixel 4A 5G UW , disponibile a 599 dollari in Black (mmWave 5G) e White (mmWave 5G), in entrambi i casi in esclusiva con Verizon

, disponibile a 599 dollari in Black (mmWave 5G) e White (mmWave 5G), in entrambi i casi in esclusiva con Verizon Google Pixel 4A 5G , disponibile a 499 dollari in Black (sbloccato, solo sub-6 5G) e White (sbloccato, solo sub-6 5)

, disponibile a 499 dollari in Black (sbloccato, solo sub-6 5G) e White (sbloccato, solo sub-6 5) Google Pixel 4A, disponibile a 349 dollari in Black e Blue (in esclusiva su Google Store)

Ricordiamo che tra le principali feature dello smartphone di Google troviamo un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione di Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6GB di RAM LPDDR4, 128 GB di memoria integrata UFS 2.1, una fotocamera frontale da 8 megapixel, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 12,2 megapixel e uno grandangolare da 16 megapixel), due altoparlanti stereo, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una scocca in policarbonato e una batteria da 3.885 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W).