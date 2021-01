In questi giorni Fastweb sta proponendo ad alcuni già clienti, preventivamente selezionati dal reparto commerciale, l’attivazione di una SIM con l’offerta NeXXt Mobile 5G a un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

I clienti contattati sono stati scelti tra quelli che hanno già sottoscritto un’offerta di rete fissa, per dare vita a un’offerta convergente che porta anche la connettività 5G. La proposta è valida fino all’11 gennaio, salvo eventuali proroghe da parte di Fastweb, e l’attivazione potrà essere completata online, accedendo alla propria area clienti.

Per i meno esperti è comunque possibile prenotare un ricontatto telefonico per completare l’operazione con l’aiuto di un operatore. Ricordiamo che Fastweb NeXXt Mobile 5G offre chiamate illimitate verso i numeri nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico Internet in 5G al prezzo scontato di 7,95 euro, invece del prezzo standard di 8,95 euro.

La promozione prevede inoltre che la SIM venga spedita gratuitamente a casa, permettendo così agli utenti di risparmiare il costo di 10 euro. La spesa iniziale sarà dunque pari a 7,95 euro, ovvero la prima mensilità dell’offerta. Ricordiamo che per le SIM acquistate online Fastweb precede una procedura di video identificazione, sa effettuare entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della scheda.

Tutti i passaggi da seguire sono comunque indicati nella documentazione che verrà inviata al cliente insieme alla nuova SIM.