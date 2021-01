AnTuTu ha pubblicato la classifica aggiornata a dicembre 2020 di quelli che vengono considerati gli smartphone con il miglior rapporto qualità prezzo. La classifica prende in considerazione cinque fasce di prezzo, partendo dai dispositivi più economici per arrivare poi a quelli più costosi e di fascia alta.

Da 0 a 180 euro

Nella fascia entry level al primo posto troviamo Redmi 10X 5G nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. A seguire, al secondo posto, Redmi Note 8 Pro nella configurazione con 6 GB di RAM e 64 GB di storage ed infine, al terzo posto, Redmi Note 9 5G con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Da 180 a 250 euro

Salendo leggermente di prezzo e entrando all’interno della fascia medio bassa degli smartphone Android, al primo posto troviamo ancora una volta uno smartphone di Redmi. In questo caso si tratta di Redmi K30 Ultra (6 GB di RAM e 128 GB di storage), mentre al secondo posto troviamo invece Redmi Note 9 Pro 5G con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Al terzo posto, invece, si piazza Realme Q2 Pro con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Da 250 a 370 euro

Nella fascia media inizia a diminuire la percentuale di smartphone di Redmi, anche se al primo posto è presente Redmi K30S Ultra (8+128 GB) mentre al secondo e terzo troviamo rispettivamente Realme X7 Pro 5G (8+128 GB) e IQOO Z1 (6+128GB).

Da 370 a 630 euro

La fascia medio alta premia Realme X50 Pro 5G mentre al secondo posto arriva Vivo X60. Davvero singolare trovare OnePlus 8T solo al terzo posto di questa fascia di prezzo quando lo si prende in considerazione con il rapporto prezzo/prestazioni.

Da 630 euro in su

Infine, nella fascia alta del mercato che si spinge anche in quella premium, al primo posto campeggia Xiaomi Mi 11 seguito poi da IQOO 5 Pro e Huawei Mate 40 – non dobbiamo dimenticarci che Huawei, in Cina, ha molti meno problemi di quanti non ne abbia nel resto del mondo.