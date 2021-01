Chi è in attesa di enormi cambiamenti con l’arrivo di Android Auto 6.0, potrebbe in realtà rimanere a bocca asciutta secondo le ultime informazioni condivise in queste ore su Reddit. Sembra, infatti, che i cambiamenti visivi verranno aggiunti da Google tramite aggiornamenti lato server – Android Auto è gestito dai Google Play Services e non necessità aggiornamenti “classici” per implementare novità -, con la versione 6.0 del sistema di infotainment attesa a portare molte novità sotto il cofano.

Sono attese tante novità per Android Auto

Però, nonostante ciò, abbiamo modo di scoprire alcune interessanti novità a cui il team di sviluppo sta lavorando. Oltre alla possibilità di cambiare wallpaper su Android Auto e di aggiungere le scorciatoie a Google Assistant, il colosso di Mountain View sta lavorando ad una feature etichettata come “MultiDisplay“.

A oggi ancora estremamente acerba e di certo non pronta ad essere lanciata sul mercato, la feature permette ad Android Auto di gestire più schermi oltre a quello relativo all’abitacolo dell’automobile. In questo caso, ad esempio, l’utente potrà posizionare l’interfaccia di Google Maps sul display ampio del cruscotto e controllare la riproduzione audio sul display del telefono. Come viene sottolineato nel post su Reddit la funzione non è per niente ottimizzata, e non è nemmeno possibile testare altre applicazioni di navigazione all’infuori di Google Maps.

Infine, Big G sta continuando a lavorare circa il supporto alle chiamate VOIP. Il codice di Android Auto fa esplicito riferimento a tale feature, con Google Duo, Google Meet e WhatsApp indicate come le primissime applicazioni in grado di sfruttare la funzionalità.