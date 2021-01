Sin dal primo lancio di YouTube Music l’applicazione ha sempre fatto utilizzo del tema scuro come design predefinito, di fatto rappresentano una piccola “anomalia” nel panorama delle applicazioni sviluppate da Google vista l’assenza di una versione chiara della interfaccia.

Piccoli cambiamenti alla UI

In queste ore, come notato da alcuni utenti su Reddit, sembra che Google abbia leggermente rivisitato il design del tema scuro di YouTube Music tramite un semplice aggiornamento lato server. Com’è possibile notare dalla galleria d’immagini qui in basso che confrontano la vecchia UI alla nuova, il team di sviluppo dell’applicazione ha deciso di fare maggiore utilizzo di elementi in grigio chiaro in contrapposizione al nero.

Previous Next Fullscreen

La piccola novità va ad interessare alcune aree piuttosto importanti dell’applicazione, come ad esempio il player di riproduzione, la top bar e anche la status bar. È ben visibile, ad esempio, come il grigio presente nella top bar dell’applicazione si fondi meglio con la status bar di Android, o come la Libreria e la lista dei brani di un album sia adesso più coesa con il resto del design dell’applicazione.

Alcuni presumono che questo piccolo cambio di design sia in qualche modo preparatorio all’arrivo del tema chiaro per YouTube Music, ma evidentemente non abbiamo modo di confermare tale possibilità. Infine, come dicevamo, il piccolo tweak della UI dovrebbe essere disponibile fin da subito, ma vi consigliamo ugualmente di scaricare l’ultima versione dell’app tramite il badge del Play Store sottostante.