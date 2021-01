Samsung ha appena lanciato lo smartphone Galaxy M02s in India con display da 6,5 ​​pollici e tripla fotocamera, mentre Realme ha annunciato V15 5G in Cina con display da 6,5 ​​pollici e fotocamera da 64 MP.

Samsung Galaxy M02s ufficiale con display da 6,5 ​​pollici e tripla fotocamera

Samsung Galaxy M02s offre un guscio posteriore in plastica e un corpo opaco e sfoggia un display Infinity-V HD+ da 6,5 ​​pollici.

Il dispositivo è trainato dal SoC Snapdragon 450 supportato da un massimo di 4 GB di RAM ed è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 13 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 5 MP. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15 W.

Specifiche di Samsung Galaxy M02s

Display Infinity-V HD+ LCD da 6,5 ​​pollici (1560 × 720 pixel)

Snapdragon 450 con CPU octa core a 1,8 GHz e GPU Adreno 506

3 GB di RAM con 32 GB di spazio di archiviazione, oppure 4 GB di RAM con 64 GB di storage, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD

Interfaccia personalizzata Samsung One UI basata su Android 10

Doppia SIM

Fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED, sensore di profondità da 2 MP e obiettivo macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera selfie da 5 MP con apertura f/2.2

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida adattiva da 15 W

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02s sarà presto disponibile su Amazon.in, Samsung.com e tutti i principali negozi al dettaglio in India nei colori blu, rosso e nero a un prezzo di 8999 rupie (circa 100 euro) per la variante con 3 GB di RAM e 32 GB di storage, mentre il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione costa 9999 rupie (circa 111 euro).

Realme V15 5G annunciato con display da 6,5 ​​pollici e fotocamera da 64 MP

Il produttore ha annunciato oggi il medio gamma Realme V15 5G in Cina con un display Samsung Super AMOLED Full HD+ da 6,5 ​​pollici con rapporto schermo-corpo del 90,8%, frequenza di aggiornamento di 60Hz e frequenza di campionamento tattile di 180Hz.

Lo smartphone è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 800U supportato da un massimo di 8 GB di RAM, offre connettività 5G SA/NSA ed esegue Android 10 con interfaccia Realme UI.

Realme V15 5G è dotato di una fotocamera posteriore da 64 MP, un sensore ultra grandangolare 119° da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP. La versione co-branded “National Treasure” offre un retro sfumato con un mix di colori rosso, giallo e blu insieme al marchio Dare to Leap.

Il dispositivo racchiude una batteria da 4310 mAh con supporto per la ricarica rapida da 50 W e viene fornito con un caricabatterie da 65 W, inoltre include uno scanner di impronte digitali sotto il display.

Specifiche di Realme V15 5G

Schermo Full HD + AMOLED da 6,5 ​​pollici (2400×1080 pixel), luminosità fino a 600 nit

CPU Octa Core MediaTek Dimensity 800U (MT6873V) 7nm

6 GB oppure 8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB (UFS 2.1) di archiviazione

Doppia SIM

Interfaccia Realme UI basata su Android 10

Fotocamera posteriore da 64 MP apertura f/1.8, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP 119° apertura f/2.3, sensore macro fino a 4 cm da 2 MP

Fotocamera frontale da 16 MP apertura f/2.2

Sensore di impronte digitali in-display

Audio USB Type-C ad alta risoluzione, Dirac

Dimensioni: 160,9 × 75,1 × 8,1 mm; Peso: 176 g

Conettività 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, USB Type-C

Batteria da 4310 mAh (tipica) con ricarica rapida da 50 W.

Disponibilità e prezzi di Realme V15 5G

Realme V15 5G è disponibile su ordinazione e sarà in vendita in Cina dal 14 gennaio nei colori Koi, Blu e Argento a un prezzo di 1.399 yuan (circa 176 euro) per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione costa 1999 yuan (circa 252 euro).