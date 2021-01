Negli ultimi anni, al netto di alcune scelte discutibili, la qualità degli smartphone OnePlus è indubbiamente cresciuta in modo esponenziale, tuttavia le fotocamere non hanno ancora raggiunto il livello dei concorrenti migliori.

Evidentemente il produttore cinese è consapevole di questa lacuna ed è ben disposto a darsi da fare per ridurre il gap: in una recente discussione sul portale Weibo, il co-fondatore e attuale CEO di OnePlus Pete Lau si è esposto in tal senso.

Il dirigente ha infatti dichiarato che gli sforzi del reparto Ricerca e Sviluppo della società saranno prossimamente concentrati principalmente sul miglioramento della qualità delle fotocamere degli smartphone OnePlus.

D’altronde i top di gamma del brand hanno ormai raggiunto un ottimo livello su tutti i fronti, ma la qualità fotografica rimane spesso un tasto dolente delle varie recensioni, se non in senso assoluto sicuramente nel confronto con gli altri flagship.

Qualche passo in avanti è stato già compiuto nell’ultimo anno, ma la stessa OnePlus è chiaramente consapevole di potere e dovere fare un ulteriore salto di qualità.

In questo senso, la collaborazione con Leica per il comparto fotografico della serie OnePlus 9 di cui si è parlato in recenti indiscrezioni costituirebbe un importante passo nella giusta direzione.