Con un 2020 decisamente stellare per Iliad, in quest’anno ci si aspetta che l’operatore mobile cementifichi la sua crescita e la sua proposta commerciale intercettando sempre più utenti interessati alle caratteristiche offerte dai piani tariffari di Iliad – a tal proposito sembra che TIM sia in procinto di lanciare un’offerta proprio per contrastare Iliad e gli MVNO.

L’offerta 5G è disponibile negli Iliad Point

Qualche settimana fa, lo ricorderete sicuramente, Iliad lanciava l’offerta Flash 70, ovvero la sua prima offerta che prevede la navigazione su connettività 5G. Ebbene, quest’oggi, 7 gennaio 2021, l’operatore mobile permette ai clienti di acquistare in contati l’offerta Iliad Flash 70 anche all’interno degli Iliad Point.

In questo modo, recandovi presso i punti Snaipay (tabaccherie, edicole e bar), avete modo di acquistare una SIM con l’offerta Iliad Flash 70 che prevede minuti ed SMS illimitati e 70 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese. Per acquistare la SIM all’interno di un Iliad Point, lo ricordiamo, è necessario avere con sé un documento di identità valido, un indirizzo email e una carta di pagamento. Volendo, inoltre, lasciando un recapito telefonico è possibile pagare in anticipo il costo di attivazione e il primo mese.

Infine, se volete scoprire con precisione in che zona della vostra città potete trovare gli Iliad Point, vi basta cliccare il link sottostante e fare attenzione a prendere in considerazione solo i punti grigi, quelli in rosso rappresentano invece gli Iliad Corner.

Mappa per scoprire gli Iliad Point