Nelle scorse ore il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Play Services, la v. 20.50.14, che a quanto pare porta con sé anche delle novità che riguardano la connettività Bluetooth.

Lo scorso agosto il Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha reso noto di essere al lavoro su nuova specifica BLE che è capace di rendere possibile il tracciamento dei contatti su dispositivi indossabili come gli smartwatch, coinvolgendo oltre 130 aziende associate, che si sono riunite per formare il Bluetooth SIG Exposure Notification Working Group (ENWG).

Il mese scorso l’ente ha pubblicato una bozza della specifica Wearable Exposure Notification Service (WENS), ove si evidenzia che è in grado di consentire a “un dispositivo indossabile non connesso a Internet di funzionare in modo complementare con uno o più device Exposure Notification Systems (ENSs), consentendo quindi a un numero significativo di persone di partecipare a un ENS”.

In arrivo una novità per Google Play Services

Analizzando il codice dell’ultima versione di Google Play Services lo staff di XDA Developers ha scoperto che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha già iniziato a lavorare per aggiungere il supporto al Wearable Exposure Notification.

Nella versione 20.50.14 di Google Play Services, infatti, ci sono delle stringhe che contengono riferimenti al Wearable Exposure Notification:

<string name=”exposure_notification_pair”>Pair</string>

<string name=”exposure_notification_pair_fail_dialog”>Pair failed! Please try again.</string>

<string name=”exposure_notification_pair_new_device”>Pair new device</string>

<string name=”exposure_notification_paired_devices”>Paired devices</string>

<string name=”exposure_notification_pairing”>Pairing…</string>

<string name=”exposure_notification_wearable_available_devices”>Available devices</string>

<string name=”exposure_notification_wearable_device_list”>Get notified on paired devices</string>

<string name=”exposure_notification_wearable_device_name”>Device name</string>

<string name=”exposure_notification_wearable_pair_dialog_message”>”Your phone will use this device to securely collect and share random IDs with other devices that are nearby. You can be notified if you’ve been near someone who reported having COVID-19. The date, duration, and signal strength associated with an exposure will be shared with the app. “</string>

<string name=”exposure_notification_wearable_pair_dialog_title”>Pair %s for COVID-19 Exposure Notification?</string>

Tali stringhe includono alcune finestre di dialogo che evidenziano il processo di associazione che aiuterà gli utenti a connettere i dispositivi indossabili supportati per ricevere notifiche di esposizione.

Una volta effettuata l’associazione con un nuovo dispositivo, gli utenti vedranno una finestra di dialogo che afferma: “Il telefono utilizzerà questo dispositivo per raccogliere e condividere in modo sicuro ID casuali con altri dispositivi nelle vicinanze. Potrai ricevere una notifica se sei stato vicino a qualcuno che ha segnalato di avere COVID-19. La data, la durata e la potenza del segnale associate a un’esposizione verranno condivise con l’app”.

Ad oggi Google non ha fornito dettagli su tale nuova feature, attendendo probabilmente per farlo che i lavori degli sviluppatori siano terminati.

