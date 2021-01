Google ha lanciato la gamma Pixel 5 alla fine dell’anno scorso con una nuova app Google Fotocamera. Gcam è nota per le sue funzionalità AI integrate come la modalità Astrofotografia, HDR+ e molto altro, tuttavia è una prerogativa dei dispositivi Pixel.

La popolarità della fotocamera di Google ha portato gli sviluppatori di terze parti a estenderne il supporto non ufficiale ad altri dispositivi in modo che possano ottenere lo stesso set di funzionalità. Ora l’APK di Google Fotocamera 8.1 estratto da Google Pixel 5 è disponibile per tutti gli smartphone Android.

Il nuovo aggiornamento introduce la modalità per il risparmio dello spazio di archiviazione per tutti i dispositivi non Pixel. Altre modifiche in Gcam 8.1 sono le seguenti:

Aggiunta trasformazione colore per correggere la saturazione sui dispositivi con colori opachi

Introdotte tutte le correzioni necessarie per il primo avvio

Aggiunta un’opzione per disabilitare il monitoraggio del focus

Introtto OPModes per correggere EIS

Aggiunti pulsanti nel menu a discesa per abilitare/disabilitare AWB

Sabre disabilitato su sensori non supportati

Aggiunta un’opzione per disabilitare le foto in movimento

Aggiunta un’opzione per scegliere tra Pixel 2, Pixel 3, IMX586 e IMX686 AWB

Colori migliorati su Xiaomi Mi Note 10

Aggiunta un’opzione per disabilitare Synthetic Fill Flash

Aggiunta un’opzione per disabilitare la visione notturna automatica su ritratto e foto

Come scaricare Gcam 8.1 per qualsiasi smartphone Android

Per ottenere Gcam 8.1 sugli smartphone Pixel e non è sufficiente scaricare l’APK dell’ultima Gcam Mod disponibile qui. L’APK funzionerà perfettamente sulla maggior parte degli smartphone Android, in particolare sui dispositivi con Android 10 e Android 11.

Da non perdere: Migliori smartphone Google: ecco quali Pixel comprare a gennaio 2021