A pochi giorni dall’evento di presentazione che si terrà il prossimo 14 gennaio, Samsung Galaxy S21 Plus e Samsung Galaxy S21 Ultra sembrano essere già disponibili in alcuni mercati; ma come è possibile? Beh, si tratta di falsi.

Attenti ai falsi: Samsung Galaxy S21 Plus e Ultra già in vendita

Ebbene si: Samsung deve ancora presentare ufficialmente la sua ultima fatica chiamata Galaxy S21 che i falsari già si sono mossi, realizzando delle copie belle e buone ispirate ai vari render che sono emersi in questi mesi. Le copie, che potete vedere nelle immagini sotto, riportano infatti la nuova configurazione del comparto fotografico principale, realizzato con una sorta di prolungamento del bordo metallico che abbraccia la parte posteriore dello smartphone.

I falsari non si sono risparmiati, realizzando anche delle scatole molto simili a quanto Samsung ci ha abituato negli anni, e ponendo il logo dell’azienda coreana in bella mostra. Purtroppo, non sappiamo cosa ci sia dentro a questi dispositivi, che oltre all’estetica avranno sicuramente poco a che vedere con i nuovi flagship in arrivo da Samsung.

Ovviamente, nel caso doveste imbattervi in rete in qualche annuncio che propone la vendita di un Samsung Galaxy S21 Plus o Ultra, vi invitiamo caldamente a diffidare.

Se siete interessati ai nuovi smartphone in arrivo da Samsung, non vi resta che attendere ancora poco più di una settimana per conoscerli ufficialmente e poterli acquistare da canali ufficiali e sicuri.