Probabilmente Telegram non sarà l’app più diffusa per quanto riguarda la messaggistica istantanea, ma sono sempre più gli utenti che la utilizzano per le sue tantissime funzioni. Tra queste troviamo anche People Nearby, pensata dagli sviluppatori per permettere agli utenti di iniziare a chattare con persone nelle vicinanze.

A quanto pare questa funzione permette, in maniera tutto sommato semplice, di conoscere la posizione esatta di un determinato utente. Oltre a mostrare nome e immagine dell’utente, People Nearby mostra anche la distanza in metri dagli utenti nelle vicinanze.

Basta un’applicazione come Fake GPS, o una passeggiata per i meno pigri, per ottenere i dati precisi della posizione. Basta infatti spostarsi in tre posizioni in un raggio inferiore alle sette miglia per scoprire la distanza da ciascuna di esse. È sufficiente inserire le coordinate dei tre punti visitati in un’app come Google Earth, tracciare un cerchio che indica la distanza dell’utente e il gioco è fatto. L’intersezione dei tre cerchi rappresenta infatti la posizione dell’utente, con una minima approssimazione.

È facile capire come un simile strumento possa essere utilizzato per fini illeciti, magari da truffatori o da malintenzionati che in un attimo possono conoscere la posizione delle potenziali vittime. Secondo il team di sviluppo di Telegram non si tratta di un problema, visto che la funzione è stata pensata per funzionare esattamente in questo modo.

Altre soluzioni simili hanno ovviato al problema aggiungendo, ad esempio, una distanza casuale a quella reale, rendendo quindi impossibile la triangolazione e la localizzazione dell’utente. Al momento non è chiaro se il team di Telegram intenda intervenire per correggere questo potenziale problema o se preferisca dedicarsi ad altro. Se utilizzate People Nearby per cercare nuovi amici nelle vicinanze, ricordatevi che qualcuno potrebbe scoprire la vostra posizione in pochi minuti.