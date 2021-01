Lo sviluppatore di OpenMTP ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento alla versione 3.0, ossia un update che introduce alcune interessanti novità, a partire dal supporto ai device di Samsung.

Ricordiamo che OpenMTP è un’applicazione studiata per il trasferimento di file Android (Advanced Android File Transfer App) per dispositivi macOS (richiede la versione 10.11 o più recente).

Si tratta di uno strumento molto usato, in quanto va a colmare una lacuna dell’ecosistema di Google: se il trasferimento di file tra Android e Windows è sempre stato abbastanza semplice, infatti, diversa è la situazione per quanto riguarda i dispositivi macOS.

Google offre uno strumento Android File Transfer per sfogliare e trasferire file dal dispositivo Android ma è fortemente limitato in termini di funzionalità (per esempio, non è possibile trasferire file di dimensioni superiori a 4 GB, manca di una barra di ricerca e non permette di rinominare file e cartelle) e può rivelarsi inaffidabile.

Le novità di OpenMTP versione 3.0

Sono diverse le novità introdotte con la versione 3.0, così come ci viene confermato dal changelog ufficiale pubblicato dallo sviluppatore di questa applicazione:

nuovo e super performante Kernel Kalam MTP

introduzione del tanto atteso supporto ai telefoni di Samsung

velocità di copia file più rapida (5-6x)

introduzione della modalità tema scuro

introduzione di un nuovo logo dell’app

introduzione della possibilità di usare il Drag and Drop per i file dalla finestra del Finder di macOS

nuove icone per i file

visualizzazione dello stato di avanzamento complessivo nella schermata di trasferimento dei file

introduzione della nuova opzione “Mostra prima le directory”

introduzione della nuova opzione “Modalità riquadro singolo”

introduzione della nuova opzione “Sposta il pannello del disco locale sul lato destro”

introduzione della nuova opzione “Rilevamento automatico del dispositivo”

altre ottimizzazioni dell’interfaccia utente e vari miglioramenti delle prestazioni

Per ulteriori informazioni sul progetto vi rimandiamo alla relativa pagina su GitHub mentre per il download potete visitare il sito ufficiale.