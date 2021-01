Facebook annuncia il roll out della versione ridisegnata di Pages che promette di rendere più semplice la gestione delle pagine per i creatori e per i personaggi pubblici. Con un post pubblicato oggi, il colosso dei social network ha illustrato le novità che arriveranno per tutti nel corso dei prossimi mesi.

I primi test erano iniziati nella scorsa estate con un numero ristretto di profili di alto livello (attori, autori e creatori con follower in lingua inglese). Dopo questa fase inizia ufficialmente il roll out delle novità, che impiegheranno qualche mese per raggiungere tutti gli utenti interessati.

Oltre a un rinnovamento dal punto di vista estetico, per dare una rinfrescata all’interfaccia, spariscono i Like, un indicatore che Facebook non considera attendibile, preferendo mostrare il numero dei follower, un dato che indica in maniera più corretta il numero di persone che stanno ricevendo aggiornamenti dalla pagina.

Altra importante novità è rappresentata dalla presenza di un News Feed dedicato alla pagina, per una maggiore interazione con gli utenti. In questo feed personalizzato sarà possibile visualizzare suggerimenti relativi ad altri personaggi pubblici e seguire i trend del momento.

Gli utenti che seguono una pagina vedranno i commenti a essa relativi nella parte alta, per una maggiore visibilità, insieme a una spunta blu che conferma che si tratta di una pagina verificata. Sarà inoltre possibile seguire una pagina direttamente dai commenti o dalle raccomandazioni.

Le nuove pagine introducono anche una sezione Q&A (domande e risposte) per una maggiore interazione con gli utenti, sulla falsariga di quanto avviene già su Instagram. Le risposte fornite dal gestore della pagina rimarranno visibili per tutti, così da poter essere consultate e costituire una base dati da consultare in qualsiasi momento.

Ci sono novità anche per i gestori delle pagine, che potranno gestire in maniera più precisa i permessi agli utenti, che potranno eseguire alcune operazioni in determinate aree della pagina. Grazie ai feedback raccolti dai tester è stato creato un nuovo set di strumenti per gli amministratori che potranno accedere più rapidamente all’interfaccia di gestione.

Diventa inoltre più facile la moderazione, con nuovi filtri per riconoscere contenuti violenti, di spam, di incitamento all’odio, a sfondo sessuale o razziale, per tenere sotto controllo le interazioni degli utenti. Non resta che pazientare, visto che ci vorrà qualche mese affinché la nuova interfaccia venga resa disponibile per tutti.