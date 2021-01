Insieme alle patch di sicurezza del mese di gennaio, il cui roll out è iniziato proprio oggi, l’aggiornamento per Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra porta una importante novità in termini di sicurezza.

È la stessa Samsung a riconoscere una vulnerabilità, indicata con la sigla SVE-2020-19216 legata al lettore di impronte digitali dei due top di gamma, che a quanto pare soffrivano dello stesso problema evidenziato in passato su Galaxy S10 e Galaxy Note 10.

L’utilizzo di una pellicola protettiva per lo schermo portava infatti a una falla nella sicurezza, vis che il lettore in molti casi permetteva lo sblocco dello smartphone anche con impronte digitali diverse da quelle registrate. Va detto che solamente alcune pellicole creano questo problema, che è stato comunque risolto in maniera abbastanza veloce da Samsung.

La vulnerabilità riguarda solamente i modelli che ancora utilizzano Android 10 e che non hanno ancora ricevuto l’update a One UI 3.0 basata su Android 11. Con la nuova versione di Android infatti il bug è stato corretto e la correzione non è necessaria.

In ogni caso Samsung ha preferito inserirla anche nelle patch di sicurezza di gennaio 2021, così da raggiungere anche quegli utenti che non hanno ancora installato l’aggiornamento di sistema, magari per motivi di lavoro o perché non ancora disponibile per la propria variante.

Come sempre l’installazione dell’aggiornamento avviene in modalità OTA, aprendo le Impostazioni, recandosi su Aggiornamento software e scaricando le nuove patch.