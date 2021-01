Samsung annuncia una novità interessante per iniziare al meglio il 2021 dell’app e del servizio Samsung Health. Si tratta di una funzione che consente di sfidare fino a 10 amici in una competizione all’interno della sezione Together: andiamo a scoprirla più da vicino.

Come sfidare gli amici con l’app Samsung Health

Samsung Health include già la sezione Together, raggiungibile tramite la barra inferiore della schermata principale dell’app per Android. Al suo interno è possibile confrontare le nostre prestazioni e i nostri passi con altri utilizzatori attraverso sfide aperte o sfide 1 contro 1 contro i nostri amici (basta aggiungerli con l’apposita funzione).

A partire dal 12 gennaio 2021 potremo creare una sfida di gruppo con un massimo di 10 partecipanti, per scoprire chi raggiungerà per primo un dato traguardo di passi, oppure semplicemente chi farà più passi in un determinato periodo di tempo. Una volta creata, basterà invitare un massimo di 9 amici, anche se non sono ancora utilizzatori di Samsung Health.

Secondo i dati diffusi dal produttore sud-coreano, coloro che si cimentano nelle sfide camminano oltre il 22% in più rispetto agli utenti medi di Samsung Health, e questo è un segno che a volte basta un pizzico in più di motivazione per fare maggiore movimento. Nelle immagini qui sotto possiamo apprezzare qualche numero che dimostra la crescita del servizio nel corso degli anni e svela alcune curiosità.

In base a quanto riportato sono circa 201 milioni gli utilizzatori di Samsung Health, e circa il 10% di questi partecipano a sfide (20 milioni): sono ben 78 trilioni i passi effettuati nel 2020, che equivalgono all’incirca a 59 miliardi di chilometri (corrispondenti a 200 viaggi dalla Terra al Sole o al giro del globo per 1487 volte).

Nella top 10 dei Paesi più attivi del 2020 troviamo anche l’Italia, che si guadagna il sesto posto davanti a Stati Uniti, India, Emirati Arabi Uniti e Brasile; i meno pigri sembrano essere i tedeschi, che occupano il gradino più alto del podio sopra a Corea del Sud e Spagna. Anche voi siete soliti utilizzare Samsung Health per tenere traccia dei vostri passi giornalieri, magari con uno smartwatch o una smartband? Come ve la state cavando con le sfide?

