A poche ore dal rilascio delle patch di sicurezza per la gamma Google Pixel, ma soprattutto da quelli per la serie Galaxy S9, Samsung avvia il roll out dei nuovi aggiornamenti anche per la gamma Galaxy S20.

Il colosso sud coreano si conferma dunque uno dei più virtuosi per quanto riguarda questo aspetto, rilasciando in maniera molto veloce le patch di sicurezza di gennaio 2021 per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra. Al momento sembra dunque escluso il solo Samsung Galaxy S20 FE, che riceverà l’aggiornamento più avanti.

Il roll out è iniziato a livello globale, e sono già numerose le segnalazioni pervenute su Reddit riguardanti le varie versioni dei tre smartphone. Il file OTA con l’aggiornamento pesa circa 235 MB e oltre alle patch di sicurezza non sembra siano state apportate altre modifiche.

Tra poco più di una settimana, esattamente il 14 gennaio, verrà presentata la nuova serie Samsung Galaxy S21 che porterà, oltre alle tante novità hardware, anche una versione rivisitata della One UI. Sarà interessante capire se con le prossime patch di sicurezza della serie S20 arriveranno anche le prime novità estratte dalla One UI 3.1 o se dovremo attendere qualche settimana in più per poterle provare anche sui flagship del 2020.

Se possedete uno dei tre smartphone interessati non vi resta che aprire le Impostazioni e controllare la scheda dedicata agli aggiornamenti, per scoprire se è già disponibile il download con le patch di sicurezza di gennaio 2021.