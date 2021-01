Nelle scorse ore, Tommaso Berlose, lo sviluppatore di Another Widget, ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per questa popolare applicazione Android, portandola così alla versione 2.1 e introducendo qualche novità interessante e attesa.

Basta dare un rapido sguardo al changelog ufficiale per rendersi conto che sono diversi i bug che sono stati risolti con questa nuova release dell’applicazione, anche se non ci troviamo di fronte alla “rivoluzione” introdotta lo scorso maggio.

View the new Glance section with a better UI and a few new providers: show your most important notifications and view some greetings!

Added the shadow to the vectorial icons.

We also fixed multiple bugs and improved the translations thanks to the AW community.