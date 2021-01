Ecco i regali di Vodafone Happy Moment del 4, 5 e 6 gennaio 2021

Torna anche oggi il consueto appuntamento con Vodafone Happy Moment, la nuova iniziativa promozionale attivata dal noto operatore per celebrare l’inizio del nuovo anno con sconti e altri regali per i clienti iscritti al programma fedeltà Vodafone Happy.

Dopo il primo regalo consistente in due mesi di G+ di Gazzetta dello Sport e il secondo sotto forma di sconto Adidas, andiamo a scoprire gli ultimi tre, che accompagneranno i clienti Vodafone fino alla scadenza della promouione in programma il 6 gennaio 2021.

Vodafone Happy Moment: regali di 4, 5 e 6 gennaio 2021

I partner dei regali di Vodafone Happy Moment di oggi e dei prossimi due giorni sono Virgin Active, Storytel e Nespresso. Procediamo con ordine.

Per la giornata di oggi, 4 gennaio 2021, la promozione di Vodafone porta in regalo due mesi di abbonamento ai contenuti digitali Virgin Active Revolution.

Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo standard di 9,90 euro al mese, a meno che il cliente non decida di disattivarlo.

Il regalo può essere richiesto tramite l’app My Vodafone entro le ore 23 di oggi e il codice promo ricevuto via SMS sarà valido solo fino al 10 gennaio 2021. Tutte le istruzioni sono disponibili sulla pagina ufficiale a questo link.

Passando alla giornata di domani, 5 gennaio 2021, il regalo consisterà in due mesi di audiolibri

e podcast illimitati con Storytel Unlimited+ e nello specifico 2 account Unlimited e 2 account Kids.

Come sempre, il codice promozionale potrà essere richiesto entro le ore 23 del giorno di riferimento tramite l’app My Vodafone e andrà poi impiegato entro una scadenza, in questo caso l’11 gennaio 2021, per ottenere il regalo. Tutte le istruzioni sono disponibili a questo link.

Il 6 gennaio 2021, giorno conclusivo della promozione, Vodafone Happy Moment darà accesso ad uno sconto del 50% per acquistare l’Essenza Mini C30-EU3-BK-NE + 50 capsule a 59 euro anziché 119,50 euro.

Richiedibile tramite l’app MyVodafone, il codice promozionale potrà essere utilizzato entro il 15 gennaio 2021 seguendo le istruzioni riportate sulla pagina ufficiale a questo link.

State sfruttando tutti gli sconti e regali di Vodafone Happy Moment? Qual è stato il vostro preferito? Ditecelo nei commenti.