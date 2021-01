Dove non arrivano i potenti mezzi dei leaker più o meno conosciuti, arriva Amazon, che a quanto pare adora spoilerare le novità in arrivo, in particolare quelle che saranno in vendita sulla propria piattaforma.

Dall’India, ad esempio, arrivano nuovi dettagli relativi a Xiaomi Mi 10i (modello esclusivo per il mercato indiano), mentre dalla Germania ci giungono anticipazioni su Redmi Note 9T 5G, che sembra destinato ad arrivare anche sul mercato italiano.

In un tweet, successivamente rimosso, il leaker Sudhansu Ambhore ha mostrato una immagine relativa ai prezzi di vendita, in India, di Xiaomi Mi 10i. Disponibile in due colorazioni, Atlantic Blue e Pacific Sunrise, lo smartphone potrebbe essere in vendita a 24.999 rupie (circa 280 euro) nella versione 6-128 GB e a 27.999 rupie (circa 312 euro).

È comunque probabile che i prezzi possano scendere in occasione del lancio, visto che Xiaomi è solita offrire sconti interessanti fin da subito. In questo caso è lecito pensare che possano scendere di circa 2.000 rupie, una ventina di euro, rispetto al prezzo di listino.

Molto simile, stando ad Amazon.de, potrebbe essere il prezzo di Redmi Note 9T 5G, del quale il colosso dell’e-commerce ci fornisce anche alcune specifiche tecniche. Si parte da uno schermo LCD da 6,53 pollici, con frequenza di refresh a 90 Hz, risoluzione FullHD+ e tecnologia punch hole per la fotocamera frontale.

Sotto alla scocca, che con ogni probabilità sarà protetta da vetro su entrambi i lati, troveremo un chipset MediaTek Dimensity 800, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ci sarà una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel e tecnologia di visione notturna. La batteria da 5.000 mAh può contare sulla ricarica rapida a 18 watt, tramite un connettore USB Type-C, e non mancano NFC, per i pagamenti in mobilità, supporto al 5G (con dual SIM) e Android 10 sul quale ovviamente girerà MIUI 12.

Il prezzo di vendita, secondo Amazon, sarà di 269,90 euro, molto simile dunque a quello di Xiaomi Mi 10 Lite e Mi 10T Lite, con i quali andrà inevitabilmente a scontrarsi. Lo smartphone dovrebbe essere in vendita dal 18 gennaio, quindi è probabile che nei prossimi giorni ne sapremo di più direttamente dal brand cinese.