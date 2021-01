Secondo le indiscrezioni più recenti, OnePlus 9 Pro potrebbe mettere sul piatto una ricarica wireless particolarmente rapida, spingendosi fino a 45W.

Il produttore cinese ha vissuto un 2020 fatto di alti e bassi, tra prodotti deludenti come gli economici OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 e altri ottimamente riusciti come OnePlus Nord, OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro, il primo e per ora unico modello del brand a supportare la ricarica wireless.

Proprio questa situazione dovrebbe andare incontro ad un netto cambio di passo con la serie OnePlus 9, che dovrebbe diffondere maggiormente questa caratteristica tecnica e anche portare un importante upgrade in termini di velocità della ricarica senza fili.

Secondo quanto riportato in giornata da Max Jambor su Voice, infatti, il prossimo smartphone di punta OnePlus 9 Pro potrà contare su una ricarica wireless a 45W, con un miglioramento del 50% rispetto ai già estremamente interessanti 30W del precedente OnePlus 8 Pro.

Al momento non sono noti i dettagli tecnici di questa nuova soluzione attribuita a OnePlus, che naturalmente renderebbe necessario il ricorso ad una basetta di ricarica apposita e verosimilmente dei miglioramenti in tema di raffreddamento.

Questo ovviamente senza dimenticare che OnePlus 9 Pro si ricaricherà ancora più rapidamente via cavo: è quasi sicura la conferma della Warp Charge 65 a 65W portata al debutto dall’equilibrato OnePlus 8T.

La stessa fonte conferma inoltre il precedente rumor secondo il quale anche il modello standard OnePlus 9 dovrebbe essere dotato di ricarica wireless, eliminando così uno dei principali compromessi che lo scorso anno avevano tarpato le ali al OnePlus 8 “liscio”. In questo caso non viene specificata la velocità, che potrebbe rimanere ferma ai già ottimi 30W del precedente flagship. Sempre a proposito di OnePlus 9, viene altresì confermato il vociferato supporto alla ricarica wireless inversa, anche in questo caso al pari di OnePlus 8 Pro.