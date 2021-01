Tra i servizi offerti da ho. Mobile, l’operatore telefonico virtuale che fa parte del Gruppo Vodafone, ne troviamo anche uno meno noto, ossia la possibilità offerta agli utenti di cambiare il proprio numero di telefono senza, tuttavia, la necessità di usare una nuova SIM.

Si tratta di una soluzione che potrebbe rivelarsi molto comoda in tutta una serie di situazioni (si pensi, ad esempio, al caso in cui si desideri cambiare numero per non ricevere più chiamate di disturbo o per non farsi trovare facilmente da qualcuno) e che non comporta la variazione delle offerte e dei servizi attivi sulla SIM.

Ecco cosa bisogna fare per cambiare numero con ho. Mobile

Per effettuare il cambio del proprio numero di telefono è necessario chiamare dalla propria SIM ricaricabile il Servizio Clienti al numero 192121, i cui consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22:00 e il sabato e la domenica dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Il consulente di ho. Mobile farà alcune domande di riconoscimento al cliente e quindi avvierà la pratica di cambio numero ed entro 48 ore il cliente dovrebbe essere ricontattato per la conclusione della procedura. A questo punto riceverà un SMS che lo informa del cambio di numerazione (“Hai richiesto il cambio numero del numero. […] con il numero […]”) ed il suo precedente numero sarà disattivato.

Per i clienti ho. Mobile la prima variazione del proprio numero è gratuita mentre le eventuali operazioni successive avranno un costo di 8 euro ciascuna (con addebito sul credito residuo).

Durante la procedura di cambio di numerazione potrebbero esserci dei piccoli inconvenienti, come il malfunzionamento dell’applicazione ufficiale dell’operatore o l’impossibilità di ricevere per alcune ore telefonate sia con il vecchio numero che con quello nuovo (che sarà casuale ed avrà uno dei prefissi attualmente disponibili, ossia 3791, 3792, 37708 e 37709).

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche