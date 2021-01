Ecco il regalo di Vodafone Happy Moment di oggi, 3 gennaio 2021

Nella pomeriggio di ieri vi avevamo parlato di Vodafone Happy Moment, la nuova iniziativa promozionale attivata dal noto operatore per celebrare l’inizio del nuovo anno con sconti e altri regali per i clienti iscritti al programma fedeltà Vodafone Happy.

Questa nuova edizione di Vodafone Happy Moment porterà in dote un regalo al giorno fino al 6 gennaio prossimo e, se per quello di ieri – due mesi di G+ di Gazzetta dello Sport gratis –ormai è tardi, c’è ancora tempo per cogliere quello di oggi.

Vodafone Happy Moment: 3 gennaio 2021

Il regalo che Vodafone Happy Moment propone oggi, 3 gennaio 2021, ai clienti iscritti a Vodafone Happy consiste in uno sconto del 35% valido per gli acquisti effettuati sull’applicazione ufficiale di Adidas.

Lo sconto in questione vale su tutti gli acquisti, tuttavia con una necessaria precisazione: sui prodotti della sezione Outlet e su quelli già proposti a prezzo scontato i clienti potranno ottenere uno sconto extra del 15%, mentre quello del 35% non è cumulabile con altre promozioni in corso.

È bene chiarire che, al netto dello sconto applicato, Adidas offre la spedizione gratuita soltanto sugli ordini di importo superiore a 25 euro.

Come per quello di ieri, anche in questo caso il premio va richiesto entro le ore 23 di oggi tramite l’app My Vodafone e il codice sconto va poi usato entro il 15 gennaio 2021. Il premio va riscattato seguendo le istruzioni presenti a questo link.

Lo sconto vale per gli acquisti effettuati tramite l’app Adidas, disponibile al download sul Google Play Store tramite il badge sottostante.

Sfrutterete questo nuovo sconto offerto da Vodafone Happy Moment? Avete fatto in tempo a riscattare il regalo di ieri? Fatecelo sapere nel box dei commenti.