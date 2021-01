Vodafone Happy Moment porta un regalo al giorno fino al 6 gennaio, ecco il primo

Si chiama Vodafone Happy Moment la nuova iniziativa lanciata dall’operatore rosso per festeggiare l’arrivo del nuovo anno coi propri clienti iscritti al programma fedeltà Vodafone Happy e valida a partire da oggi, 2 gennaio 2021, fino al 6 gennaio prossimo.

Se seguite le vicende di casa Vodafone, sapete sicuramente che l’operatore ha due programmi fedeltà: Vodafone Happy Friday, che è gratuito e ogni venerdì regala ai clienti iscritti sconti in partnership e promozioni varie; Vodafone Happy Black, che è invece a pagamento (ma potreste sfruttare Mese Vodafone per provarlo gratis per un mese) e fornisce accesso ad iniziative promozionali dedicate, sempre con la collaborazione di svariati partner.

Il programma Vodafone Happy Moment assomiglia di più al primo per il fatto di non prevedere costi, tuttavia se ne differenzia per il meccanismo di funzionamento: non è una costante, ma viene proposta dall’operatore in momenti specifici dell’anno e soltanto per periodi di tempo limitati.

In questo caso, come detto, Vodafone Happy Moment si svolgerà dal 2 al 6 gennaio 2021, portando ogni giorno un regalo diverso per i clienti iscritti.

Il regalo di oggi consiste in due mesi di abbonamento gratuito a G+ di Gazzetta dello Sport (al termine, salvo disattivazione – dal proprio profilo sul sito ufficiale o tramite il numero 0263798511 –, si rinnova a 3,99 euro al mese) ed è stato comunicato ai clienti con questo messaggio:

«Vodafone Happy: il tuo codice per avere 2 mesi di G+ di La Gazzetta dello Sport e’ […]. Approfittane entro il 9 Gennaio 2021. Tutti i dettagli su voda.it/gazzetta . Torna a trovarci domani, c’e’ un nuovo regalo che ti aspetta sull’app My Vodafone».

Il regalo va richiesto entro le ore 23 di oggi, 2 gennaio, tramite l’app My Vodafone e il coupon va poi usato entro il 9 gennaio 2021. Il premio va riscattato seguendo le istruzioni presenti a questo link.

Avete già riscattato il regalo di oggi? Fatecelo sapere nel box dei commenti.